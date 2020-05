2012 Honda Berline Civic

Additional Features Essuie-glace ? balayage intermittent r?glable

Poign?es de portes de la couleur de la carrosserie

Bouches de chauffage au si?ge arri?re

Traction avant

Dispositif manuel de sortie d'urgence du coffre

Colonne de direction inclinable et t?lescopique

Barres stabilisatrices avant et arri?re

Verrouillage de s?curit? pour les enfants (portes arri?re)

Tapis protecteurs avant et arri?re

Antenne int?gr?e dans la glace

Antivol immobilisateur

Climatisation avec syst?me de filtration de l'air

Rappel d'entretien

T?l?commande d'ouverture de volet d'acc?s au r?servoir de carburant

Roues de 16 po en aluminium

Structure de carrosserie Ing?nierie de compatibilit? perfectionn?e (ACE)

Suspension ? jambe de force MacPherson et fourchette ? l'avant

Syst?me de commande des gaz par c?ble

Ancrages et attaches inf?rieurs pour si?ges d'enfant

Ceintures de s?curit? ? 3 points d'attache avec pr?tendeurs

(2) prises de courant de 12 V

D?givreur de lunette avec minuterie

Assistance freinage

Porte-tasses avant et arri?re

Poutrelles de s?curit? dans les portes lat?rales

?clairage de compartiment arri?re

Suspension arri?re multibras

Lampes de lecture ? l'avant

Freins assist?s ? disques ventil?s ? l'avant et disques solides ? l'arri?re

Pare-chocs avant et arri?re couleur de la carrosserie

Phares halog?nes multi-r?flecteurs ? extinction automatiques

Pneus P205/55HR16 toutes saisons

R?troviseurs ? r?glage ?lectrique chauffants couleur carrosserie

Roue de secours compacte en acier

Toit ouvrant inclinable avec ouverture/fermeture rapide

Affichage multiple intelligent (i-MID) - comprenant?: ?cran de bienvenue, ?conomie moyenne de carburant, niveau de carburant, indicateur de consommation de carburant num?rique, compteur kilom?trique num?rique, vitesse moyenne, temps ?coul?, (2) compteu...

Bacs de rangement dans les porti?res avant et arri?re

Console centrale multifonctionnelle - comprenant?: accoudoir, rangement

Deux miroirs de courtoisie

Dossier de si?ge arri?re rabattable, s?par? ? 60/40 - comprenant?: accoudoir central, appuis-t?te r?glables ? l'arri?re

Pochette sur dossier de si?ge c?t? passager

Rappel pour indiquer les phares rest?s allum?s

Repose-pied pour le conducteur

Rev?tement de coffre

Si?ges baquets inclinables en tissu ? l'avant - comprenant : ajustement manuel de la hauteur du si?ge conducteur, appuis-t?te r?glables

Tableau de bord ? 2 niveaux avec jauges r?tro?clair?es bleues - comprenant?: tachym?tre, Bouton de mode ?CONOMIQUE

T?l?commande d'ouverture du coffre

vitres ?lectriquesavec ouverture/fermeture automatique c?t? conducteur, commandes ?clair?es du conducteur

Volant gain? cuir

Bloc moteur en alliage d'aluminium

Bo?te automatique ? 5 vitesses avec convertisseur de couple verrouillable, contr?le logique de l'inclinaison

Direction ? pignon et cr?maill?re ? assistance ?lectrique au mouvement (EPS)

Moteur ? 4 cyl. en ligne de 1,8 L ? SACT, 16 soupapes, i-VTEC

Syst?me d'assistance ? la conduite ?cologique

LienMainsLibres Bluetooth

Coussins gonflables ? doubles seuils et ? deux ?tages

Coussins gonflables lat?raux ? l'avant avec syst?me de d?tection de la position d'un occupant du c?t? passager

Dispositif d'assistance de stabilit? du v?hicule avec antipatinage

Freins anti-blocage aux 4 roues avec r?partition ?lectronique du freinage

Rideaux gonflables lat?raux avant et arri?re

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.