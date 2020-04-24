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2012 Honda Berline Civic

EX | LOW KMS | CERTIFIED

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2012 Honda Berline Civic

EX | LOW KMS | CERTIFIED

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$7,988

+ taxes & licensing

  • 98,913KM
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  • Listing ID: 4924902
  • VIN: 2HGFB2F56CH049840
Exterior Colour
Titane m?tallique urbain (Grey)
Interior Colour
Gris (GR)
Fuel Type
Gasoline
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, WE ARE OFFERING ALL SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING ONLY. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.



AUTOMATIC. SERVICED AND READY FOR NEW HOME

POWER ALL
POWER LOCKS
POWER WINDOWS
SUNROOF
ALLOY WHEELS
BLUETOOTH AUX CD EQUIPPED
TRACTION CONTROL
ECO MODE
KEYLESS ENTRY

WILL BE SOLD CERTIFIED AT NO EXTRA COST.

****FINANCING AVAILABLE ON THIS UNIT FROM 4.99% O.A.C****
****WE ARRANGE FINANCING FOR ALL TYPES OF CREDIT****

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

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http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
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SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

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Additional Features
  • Essuie-glace ? balayage intermittent r?glable
  • Poign?es de portes de la couleur de la carrosserie
  • Bouches de chauffage au si?ge arri?re
  • Traction avant
  • Dispositif manuel de sortie d'urgence du coffre
  • Colonne de direction inclinable et t?lescopique
  • Barres stabilisatrices avant et arri?re
  • Verrouillage de s?curit? pour les enfants (portes arri?re)
  • Tapis protecteurs avant et arri?re
  • Antenne int?gr?e dans la glace
  • Antivol immobilisateur
  • Climatisation avec syst?me de filtration de l'air
  • Rappel d'entretien
  • T?l?commande d'ouverture de volet d'acc?s au r?servoir de carburant
  • Roues de 16 po en aluminium
  • Structure de carrosserie Ing?nierie de compatibilit? perfectionn?e (ACE)
  • Suspension ? jambe de force MacPherson et fourchette ? l'avant
  • Syst?me de commande des gaz par c?ble
  • Ancrages et attaches inf?rieurs pour si?ges d'enfant
  • Ceintures de s?curit? ? 3 points d'attache avec pr?tendeurs
  • (2) prises de courant de 12 V
  • D?givreur de lunette avec minuterie
  • Assistance freinage
  • Porte-tasses avant et arri?re
  • Poutrelles de s?curit? dans les portes lat?rales
  • ?clairage de compartiment arri?re
  • Suspension arri?re multibras
  • Lampes de lecture ? l'avant
  • Freins assist?s ? disques ventil?s ? l'avant et disques solides ? l'arri?re
  • Pare-chocs avant et arri?re couleur de la carrosserie
  • Phares halog?nes multi-r?flecteurs ? extinction automatiques
  • Pneus P205/55HR16 toutes saisons
  • R?troviseurs ? r?glage ?lectrique chauffants couleur carrosserie
  • Roue de secours compacte en acier
  • Toit ouvrant inclinable avec ouverture/fermeture rapide
  • Affichage multiple intelligent (i-MID) - comprenant?: ?cran de bienvenue, ?conomie moyenne de carburant, niveau de carburant, indicateur de consommation de carburant num?rique, compteur kilom?trique num?rique, vitesse moyenne, temps ?coul?, (2) compteu...
  • Bacs de rangement dans les porti?res avant et arri?re
  • Console centrale multifonctionnelle - comprenant?: accoudoir, rangement
  • Deux miroirs de courtoisie
  • Dossier de si?ge arri?re rabattable, s?par? ? 60/40 - comprenant?: accoudoir central, appuis-t?te r?glables ? l'arri?re
  • Pochette sur dossier de si?ge c?t? passager
  • Rappel pour indiquer les phares rest?s allum?s
  • Repose-pied pour le conducteur
  • Rev?tement de coffre
  • Si?ges baquets inclinables en tissu ? l'avant - comprenant : ajustement manuel de la hauteur du si?ge conducteur, appuis-t?te r?glables
  • Tableau de bord ? 2 niveaux avec jauges r?tro?clair?es bleues - comprenant?: tachym?tre, Bouton de mode ?CONOMIQUE
  • T?l?commande d'ouverture du coffre
  • vitres ?lectriquesavec ouverture/fermeture automatique c?t? conducteur, commandes ?clair?es du conducteur
  • Volant gain? cuir
  • Bloc moteur en alliage d'aluminium
  • Bo?te automatique ? 5 vitesses avec convertisseur de couple verrouillable, contr?le logique de l'inclinaison
  • Direction ? pignon et cr?maill?re ? assistance ?lectrique au mouvement (EPS)
  • Moteur ? 4 cyl. en ligne de 1,8 L ? SACT, 16 soupapes, i-VTEC
  • Syst?me d'assistance ? la conduite ?cologique
  • LienMainsLibres Bluetooth
  • Coussins gonflables ? doubles seuils et ? deux ?tages
  • Coussins gonflables lat?raux ? l'avant avec syst?me de d?tection de la position d'un occupant du c?t? passager
  • Dispositif d'assistance de stabilit? du v?hicule avec antipatinage
  • Freins anti-blocage aux 4 roues avec r?partition ?lectronique du freinage
  • Rideaux gonflables lat?raux avant et arri?re

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