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2012 Honda Civic

126,482 KM

Details Description Features

$13,995

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Precision Motors

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2012 Honda Civic

2012 Honda Civic

AUTO LX

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2012 Honda Civic

AUTO LX

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$13,995

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126,482KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9057745
  • Stock #: 800
  • VIN: 2HGFB2F47CH048638

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 126,482 KM

Vehicle Description

**BIG SAVING ! BEST PRICE ! GREAT DISCOUNT **2012 HONDA CIVIC AUTO LX *** 

2012 HONDA CIVIC ONLY 126,482 KMS JUST FOR $13,995.00. ALL POWER OPTIONS, CLOTH SEATS, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, CD PLAYER, AM/FM STEREO, EQUIPPED WITH AUX IPOD & USB CONNECTION, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND MANUAL TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES. PRICE + TAX + LICENSING.

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NEW LOCATION ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Warranty Available
CD Player
Bluetooth

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