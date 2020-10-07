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2012 Honda CR-V

179,708 KM

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2012 Honda CR-V

2012 Honda CR-V

TOURING | 4WD | CERTIFIED | 1 OWNER

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2012 Honda CR-V

TOURING | 4WD | CERTIFIED | 1 OWNER

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Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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179,708KM
Used
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  • Listing ID: 5903094
  • VIN: 2HKRM4H99CH116813

Vehicle Details

  • Exterior Colour Crystal Black Pearl (Black)
  • Interior Colour Black (BK)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 179,708 KM

Vehicle Description

1 OWNER AND NO ACCIDENTS. CLEAN CARFAX. FROM THE HONDA STORE.

WELL EQUIPPED
NAVIGATION
BACK UP CAMERA
OEM SIDE RUNNER BOARDS
POWER SEATS
HEATED SEATS
2 KEYS AND FACTORY REMOTE START EQUIPMENT
SUNROOF
USB BLUETOOTH AUX CD EQUIPPED
2 SETS OF TIRES
GOODYEAR WINTERS (ON VEHICLE)
YOKOHAMA ALL SEASONS (SEPERATE IN BAGS)
ALLOY WHEELS
FOG LAMPS

WILL BE SOLD CERTIFIED

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE. PLEASE NOTE THAT THERE IS A FINANCE FEE FOR ALL FINANCE APPLICATIONS $495

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
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TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Fog Lights
Security System
Brake Assist
Lower Anchors & Tethers for Children (LATCH)
4-wheel anti-lock braking system (ABS) w/electronic brake distribution (EBD)
Child-proof rear door locks
(3) rear 3-point seat belts
Front/rear side curtain airbags w/roll-over sensor
Roof Rails
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Compass
Map Lights
CENTRE CONSOLE
Compact Spare Tire
Front & Rear Floor Mats
Variable intermittent windshield wipers
Remote fuel filler door release
Rear intermittent wiper w/washer
Driver & front passenger seatback pockets
Rear Window Defroster
Rear seat heater ducts
Immobilizer theft-deterrent system
Pwr windows w/driver auto-up/down
Body-coloured heated folding pwr mirrors -inc: expanded view driver mirror
Leather-wrapped shift knob
MacPherson strut front suspension
Multi-link rear suspension
Advanced Compatibility Engineering (ACE) body structure
Door-pocket storage bins
CHROME DOOR HANDLES
XM SATELLITE RADIO
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front/rear stabilizer bars
Leather-wrapped steering wheel
Outside temp indicator
Front & rear splash guards
Maintenance Minder system
Hill start assist
(4) cargo tie-down hooks
digital trip meter
Pwr front ventilated/rear solid disc brakes
Drive-by-wire throttle
Retractable cargo cover
Vehicle stability assist (VSA) w/traction control
Front side-impact airbags w/passenger-side occupant position detection system
Tilt & telescoping steering column
Illuminated driver & front passenger vanity mirrors
Average fuel consumption indicator
Conversation mirror w/sunglasses holder
P225/65R17 all-season tires
Privacy-tinted glass
Dual-zone auto climate control w/air-filtration system
Front 3-point height adjustable seat belts -inc: pretensioners
12V pwr outlets
17" x 6.5" alloy wheels
One-touch pwr moonroof w/tilt feature
Tailgate spoiler
Auto-on/off headlights
Multi-angle rearview camera
Honda satellite-linked navigation system w/bilingual voice recognition
ECO Assist System
2.4L DOHC 16-valve i-VTEC I4 engine
60/40 split sliding fold & tumble forward rear seats -inc: centre pass-through
Fold-down rear seat centre armrest
Intelligent multi-info display (i-MID)
Steering wheel navigation controls
Dual-stage, multi-threshold front airbags
Real Time AWD w/Intelligent Control System
Motion-adaptive electric pwr rack & pinion steering
5-speed automatic transmission w/grade logic control system, lock-up torque converter
(8) beverage holders -inc: (2) in front console, (1) in each door, (2) integrated in rear centre armrest
360-watt AM/FM stereo w/CD player -inc: (6) speakers, subwoofer, WMA/MP3 playback, aux input jack, USB input jack, speed-sensitive volume control

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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