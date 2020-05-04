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2012 Honda Fit

LX

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2012 Honda Fit

LX

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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  • 160,088KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4953765
  • VIN: LUCGE8H55C3002338
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Gray
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested.

***COVID19***UPDATE***


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1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

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ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
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WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
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Safety
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  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Stability Control
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
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  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
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  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Rear Spoiler
  • Steel Wheels
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Covers
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