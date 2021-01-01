Menu
Account
Sign In
Back

2012 Honda Odyssey

170,395 KM

Details Description Features

$15,488

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$15,488

+ taxes & licensing

Bronte Auto Services

647-409-6177

Contact Seller
2012 Honda Odyssey

2012 Honda Odyssey

TOURING | NO ACCIDENTS | CERTIFIED

Watch This Vehicle

2012 Honda Odyssey

TOURING | NO ACCIDENTS | CERTIFIED

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

  1. 6351497
  2. 6351497
  3. 6351497
  4. 6351497
  5. 6351497
  6. 6351497
  7. 6351497
  8. 6351497
  9. 6351497
  10. 6351497
  11. 6351497
  12. 6351497
  13. 6351497
  14. 6351497
  15. 6351497
  16. 6351497
  17. 6351497
  18. 6351497
  19. 6351497
  20. 6351497
  21. 6351497
  22. 6351497
  23. 6351497
  24. 6351497
  25. 6351497
  26. 6351497
  27. 6351497
  28. 6351497
  29. 6351497
  30. 6351497
  31. 6351497
  32. 6351497
  33. 6351497
  34. 6351497
  35. 6351497
  36. 6351497
Contact Seller

$15,488

+ taxes & licensing

170,395KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6351497
  • VIN: 5FNRL5H98CB508107

Vehicle Details

  • Exterior Colour Bellanova White Pearl (White)
  • Interior Colour Grey (GR)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 170,395 KM

Vehicle Description

NO ACCIDENTS. SERVICED HONDA. GREAT FAMILY VAN AND LOADED WITH OPTIONS.


WELL EQUIPPED TOURING TRIM
FACTORY REMOTE STARTER
8 SEATER
NAVIGATION
BACK UP CAMERA
BLIND SPOT MONITORS
POWER SEATS
HEATED SEATS
REAR CLIMATE CONTROLS
DVD PLAYER WITH WIDE SCREEN
FACTORY HID LAMPS
POWER SLIDING DOORS. WORKING
POWER LIFT GATE EQUPPED
MEMORY SEATS
PRIVACY SHADES IN REAR
PARK ASSIST
WEATHERTECH FLOOR LINERS ALL AROUND
TRACTION CONTROLS
2 SETS OF KEYS
SUNROOF
USB BLUETOOTH AUX CD EQUIPPED
ALLOY WHEELS
FOG LAMPS
BRAND NEW TIRES INSTALLED
BRAKES SERVICED
OIL AND FILTER CHANGE DONE
READY FOR YOUR FAMILY

WILL BE SOLD CERTIFIED

CARFAX;
https://vhr-legacy.carfax.ca/en?id=NlVH0ghBqYq1d24OP%2bl6YSP%2fxS48egME



WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE. PLEASE NOTE THAT THERE IS A FINANCE FEE FOR ALL FINANCE APPLICATIONS $495

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Fog Lights
Brake Assist
Side-impact door beams
4-wheel anti-lock braking system (ABS) w/electronic brake distribution (EBD)
Child-proof rear door locks
Front/2nd/3rd row side curtain airbags w/rollover sensor
2nd & 3rd row lower anchors & tethers for children (LATCH)
Tachometer
Integrated glass antenna
Front Wheel Drive
Advanced Compatibility Engineering (ACE) body structure
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
PWR TILT & SLIDE MOONROOF
Rear Window Defroster
Security alarm system
Immobilizer theft-deterrent system
2-speed variable intermittent windshield wipers
Remote fuel filler door release
Dual illuminated visor vanity mirrors
HomeLink universal garage door opener
Intermittent rear window wiper w/washer
Body-coloured door handles
Body-coloured bumpers
Rear seat heater ducts
MacPherson strut front suspension
Door-pocket storage bins
18" Alloy Wheels
Auto-Dimming Rearview Mirror
Front stabilizer bar
coin holder
Direct ignition system
Drive-by-Wire Throttle System
Front splash guards
Variable pwr rack & pinion steering
Maintenance Minder system
Dual pwr sliding doors
PWR TAILGATE
Vehicle stability assist (VSA) w/traction control
2nd row integrated sunshades
Instrument panel-mounted shifter
Cargo area bag hooks
Conversation mirror w/sunglasses holder
Dual front side-impact airbags w/passenger-side occupant position detection system
Body-coloured side sill garnish
(15) cup holders
Active noise cancellation (ANC)
Acoustic windshield
Rear tinted glass
3-point seat belts in all seating positions -inc: front automatic tensioning system
Hi-gloss black rear roofline spoiler w/integrated brakelight
Auto-leveling high-intensity discharge (HID) headlights w/auto-on/off
Blind spot information system
Cool Box
Front bag hook
XM radio w/90-day subscription
Roof rails (2011)
Variable Cylinder Management (VCM)
Active control engine mount system (ACM)
Wide-mode adjustable 2nd row multi-functional centre seat w/walk-in feature
Dual-stage, multiple-threshold front airbags
Battery management system
Pwr ventilated front solid rear disc brakes
1st & 2nd row seatback pockets
Front/rear parking sensor system
Utility tray
Flip-up trash bag ring
3.5L SOHC MPFI 24-valve i-VTEC V6 engine
Front/second/third row floor mats
1st & 2nd row passenger-assist grips
Multi-link double wishbone rear suspension
Instrumentation -inc: multi-information display, compass, outside temp display
3rd row integrated sunshades
Rear seat ultrawide DVD entertainment system -inc: 16.2-inch display, remote, RCA video input, (2) headphone jacks, wireless headsets w/surround sound
6-speed automatic transmission w/grade logic control
Removable center console
Front leather heated bucket seats -inc: 8-way pwr driver seat w/2-position memory, driver pwr lumbar, 4-way pwr passenger seat, active head restraints
Ambient console & footwell lighting
Gloss black heated folding pwr mirrors -inc: reverse gear tilt-down, memory, integrated turn indicators
Compact spare tire (2011)
P235/60TR18 all-season tires

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Bronte Auto Services

2010 Audi A4 2.0T PR...
 220,108 KM
$8,995 + tax & lic
2004 Lexus LS 430 PR...
 219,085 KM
$11,988 + tax & lic
2017 Honda Civic Sed...
 152,085 KM
$13,988 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

Call Dealer

647-409-XXXX

(click to show)

647-409-6177

Quick Links
Directions Website Inventory