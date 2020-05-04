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2012 Hyundai Sonata

HEV w/Premium Pkg

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2012 Hyundai Sonata

HEV w/Premium Pkg

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$3,950

+ taxes & licensing

  • 206,918KM
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  • Listing ID: 4968828
  • VIN: KMHEC4A41CA047893
Exterior Colour
Hyper Silver Metallic (Silver)
Interior Colour
Grey (RAS)
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
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DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.



NAVIGATION
BACK UP CAMERA
PANO ROOFS
HEATED LEATHER SEATS
WINTER TIRES ON IT
PREMIUM PACK
KEYLESS ENTRY
PUSH START

This vehicle is not drivable and not certified. SOLD AS IS AS TRADED AS PICTURED. FIRST COME FIRST SERVE. NO HOLDS.

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Powertrain
  • Front Wheel Drive
  • Engine Immobilizer
Safety
  • Brake Assist
  • Front/rear side curtain airbags
  • Front & rear crumple zones
  • Dual front side impact airbags
  • Lower anchors & tethers for children (LATCH) system
  • Traction control system (TCS) w/electronic stability control (ESC)
Seating
  • Heated rear seats
Comfort
  • Rear Heat Ducts
  • Electrochromic rearview mirror w/compass -inc: HomeLink system
Convenience
  • Door Map Pockets
  • Front/rear carpeted floor mats
  • Dual illuminated visor vanity mirrors
  • Variable-intermittent windshield wipers
Trim
  • Body-colour bumpers
  • Leather-wrapped shift knob
Windows
  • Solar control glass
Power Options
  • (2) 12V pwr outlets
Exterior
  • Front fog lights
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Alarm System
  • Locking glove box
  • Energy-absorbing steering column
  • Rear window defroster w/timer
  • Front & rear stabilizer bars
  • Chrome accented door handles
  • Rear door child safety locks
  • (3) assist grips
  • Outside temp gauge
  • Shift interlock system
  • Chrome window mouldings
  • Body side reinforcements
  • 4-wheel anti-lock brakes (ABS) w/electronic brake force distribution (EBD)
  • Windshield wiper de-icer
  • Bluetooth hands-free phone system
  • Eco indicator
  • Automatic on/off headlamps
  • Rear coat hanger
  • Simulated leather door trim inserts
  • Sunshade band
  • (4) door panel bottle holders
  • Front & rear airbags w/occupant classification sensor (OCS)
  • Pwr panoramic sunroof
  • Body-colour folding heated pwr mirrors -inc: turning signal indicators
  • Push button start/stop
  • Premium door scuff plates
  • Tire mobility kit
  • P215/55R17 performance tires
  • 17" x 6.5" hybrid design aluminum wheels
  • Hybrid design chrome grille
  • LED headlights & taillights
  • Fixed bench rear seat w/ski pass through -inc: centre armrest w/cupholders
  • Supervision cluster w/advanced LCD trip computer
  • Brushed aluminum interior trim accents
  • Engine RPM sensing pwr rack & pinion steering
  • Steering wheel audio controls -inc: Bluetooth controls
  • Illumination -inc: cargo area, glove box, ignition surround, front map, dome lamp w/delay
  • Remote releases -inc: fuel door, hood, trunk
  • 3-point seat belts for all positions -inc: front adjustable anchors, front pretensioners & force limiters
  • Pwr windows -inc: driver auto-up/auto-down, pinch protection, lock out button
  • Instrumentation -inc: speedometer, tachometer, digital coolant temp, digital fuel level, odometer, trip odometer, digital clock
  • Centre console -inc: storage, dual cupholders, armrest, rear vents
  • Dual zone automatic climate control -inc: cabin air filter, CleanAir ionizer
  • Front ventilated/solid rear disc brakes
  • Diversity antenna -inc: navigation & premium audio
  • Navigation system -inc: 7" high resolution touch-screen display, voice commands
  • 2.4L DOHC dual CVVT MPI 16-valve I4 engine w/lithium-polymer electric motor
  • 6-speed automatic transmission w/SHIFTRONIC -inc: OD
  • MacPherson strut front suspension -inc: SACHS amplitude selective damping (ASD) shocks
  • Multi-link rear suspension -inc: SACHS amplitude selective damping (ASD) shocks
  • Infinity AM/FM/XM stereo w/CD/MP3 player -inc: (7) speakers, external amp, auxiliary MP3 input, USB/iPod input, 400 watts

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