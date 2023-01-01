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2012 Volkswagen Jetta

144,299 KM

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2012 Volkswagen Jetta

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1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

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144,299KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 9646090
  • Stock #: 835
  • VIN: 3VWBX7AJ8CM347806

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 5-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 835
  • Mileage 144,299 KM

Vehicle Description

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ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Heated Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available

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