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2013 Acura RDX

179,102 KM

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2013 Acura RDX

2013 Acura RDX

PREMIUM PACK | CERTIFIED | BU CAM

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2013 Acura RDX

PREMIUM PACK | CERTIFIED | BU CAM

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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179,102KM
Used
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  • Listing ID: 6066522
  • VIN: 5J8TB4H35DL802868

Vehicle Details

  • Exterior Colour Crystal Black Pearl (Black)
  • Interior Colour Ebony (BK)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 179,102 KM

Vehicle Description

CLEAN RDX. LOADED WITH OPTIONS. ALL WHEEL DRIVE. READY FOR WINTER

BACKUP CAMERA
KEYLESS AND EASY ENTRY
PUSH START
BLUETOOTH EQUIPPED w HANDSFREE
HEATED LEATHER SEATS
TRUNK FLOOR MAT
OEM WINTER LINERS
POWER MIRRORS
HEATED MIRRORS
POWER SEATS
MEMORY SEATS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
2 SETS OF KEYS
AUX BLUETOOTH AND CD EQUIPPED
ALLOY WHEELS WITH MICHELIN RUBBER
HID FACTORY LAMPS
FOG LAMPS
DUAL CLIMATE CONTROLS
SUNROOF
DUAL EXHAUST
TRAILER HITCH

SOLD CERTIFIED

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE. PLEASE NOTE THAT THERE IS A FINANCE FEE FOR ALL FINANCE APPLICATIONS $495

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Fog Lights
Lower Anchors & Tethers for Children (LATCH)
3-point seatbelts w/front pretensioners
Child-proof rear door locks
Front/rear side curtain airbags
Tinted Glass
Compass
Front Cup Holders
Exterior temperature indicator
Front/rear floor mats
Variable intermittent windshield wipers
Remote fuel filler door release
Intermittent rear window wiper/washer
Rear Window Defroster
Rear seat heater ducts
Body-coloured bumpers
Pwr windows w/driver auto-up/down
(2) 12V pwr outlets
Independent MacPherson strut front suspension w/stabilizer bar
Advanced Compatibility Engineering (ACE) body structure
Dual-zone automatic climate control system w/air filtration
CHROME DOOR HANDLES
18" Alloy Wheels
Drive-by-Wire Throttle System
Front & rear splash guards
4-way pwr passenger seat
Automatic Transmission Cooler
Pwr moonroof w/tilt feature
Maintenance Minder system
Hill start assist
Illuminated glove box
Dual Illuminated Vanity Mirrors
Auto Dimming Rearview Mirror
Rear centre armrest w/cupholder
Pwr front ventilated/rear solid disc brakes
P235/60R18 all-season tires
Vehicle stability assist (VSA) w/traction control
Tire pressure monitoring system w/location & pressure indicators
Dual-stage dual-threshold front airbags
Chip-resistant lower body panels
Front side airbags w/occupant position detection system
Lockable briefcase storage in centre armrest console
HomeLink universal remote
Hard cargo cover lid
Digital odometer w/trip meter & fuel mileage indicator
High intensity discharge automatic headlights
Flip open door pockets
Rear door pockets
Motion-adaptive electric pwr rack & pinion steering
Trailing arm double-wishbone rear suspension w/stabilizer bar
Body-coloured folding heated pwr mirrors -inc: driver side expanded view, integrated turn indicators
5" Colour information display
60/40 split easy fold rear seat w/pull handles, armrest
8-way pwr driver seat -inc: lumbar support, 2-position memory
Lighting -inc: map lights, ambient cabin lighting, courtesy lights
One-touch turn signals
Tilt/telescoping steering wheel -inc: audio controls, cruise controls
3.5L V6 VTEC engine -inc: Variable Cylinder Management (VCM)
6-speed automatic transmission w/OD -inc: Sequential SportShift, paddle-shifters, grade logic control
All-wheel drive w/intelligent control
Amplitude reactive damper
HandsFreeLink Bluetooth wireless telephone interface -inc: steering wheel controls, SMS text messaging
4-wheel anti-lock brakes system (ABS) w/electronic brake distribution (EBD), brake assist
Multi-angle rearview camera w/guidelines

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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