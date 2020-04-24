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2013 Audi TT

2.0T

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2013 Audi TT

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Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$22,988

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  • 131,248KM
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  • Listing ID: 4924917
  • VIN: TRUBFAFK2D1010573
Exterior Colour
Glacier White Metallic (White)
Interior Colour
Black (JN)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
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2013 AUDI TT 2.0T QUATTRO S LINE COMPETITION PACKAGE WITH BLACK OPTICS!

CLEAN TT WITH LOW KMS

AUDI NAVIGATION PLUS
BLUETOOTH
BOSE AUDIO SYSTEM
REAR BACKUP SENSORS
PADDLE SHIFTERS
HEATED SEATS
CRUISE CONTROL
SPORT SEATS
COMPETITION SPOILER
AUTO ADAPTIVE XENON HEADLAMPS
FOG LIGHTS
AFTERMARKET 19 EURO DESIGN RIMS MOUNTED ON MICHELINS
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BRAKES SERVICED
REAR BEARING AND SHOCK REPLACED
OIL AND FILTER REPLACED

SOLD CERTIFIED & SERVICED

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STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
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BURLINGTON L7M 1W6.

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WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
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Convenience
  • Cruise Control
  • Remote Trunk Release
  • Front/rear floor mats
  • Rain-sensing intermittent windshield wipers
Windows
  • rear window defogger
Comfort
  • Automatic climate control
Exterior
  • TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
  • Front fog lights
Safety
  • Lower Anchors & Tethers for Children (LATCH)
  • Front seat-mounted side-impact airbags
Power Options
  • (2) 12V pwr outlets
Seating
  • Split-folding rear seat
Additional Features
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Side intrusion door beams
  • Illuminated locking glove box
  • Side turn indicator lights
  • Electronic Stabilization Program (ESP)
  • HomeLink Remote Transmitter
  • Theft deterrent system
  • Heated windshield washer nozzles
  • Front dual-threshold airbags
  • Automatic bi-xenon headlamps
  • Pwr heated mirrors w/LED turn signals
  • Heated pwr front bucket seats
  • Centre console -inc: (2) cupholders
  • Dual illuminated vanity visors
  • Servotronic electromechanical pwr steering w/speed-dependent pwr assistance
  • 2.0L TFSI turbocharged I4 engine
  • Permanent quattro all-wheel drive system
  • 4-link rear suspension
  • Multi-function 3-spoke flat bottom leather steering wheel -inc: shift paddles
  • Pwr windows w/one touch up & down, pinch protection
  • Backlit instrument cluster w/brightness control -inc: digital trip odometer w/service indicator, monochrome trip computer
  • Brushed grey aluminum trim
  • 6-speed S tronic automatic transmission
  • 330-amp battery
  • McPherson front suspension
  • Pwr vented front & solid rear disc brakes -inc: dual circuit brake system
  • Crash sensor -inc: doors unlock, battery disconnect, fuel shut off
  • 4-wheel anti-lock brake system (ABS) -inc: electronic rear brakeforce distribution (EBD), brake assist
  • 3-point front & rear seat belts -inc: force limiters, front pretensioners

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