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2013 Ford Focus

149,943 KM

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Precision Motors

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2013 Ford Focus

2013 Ford Focus

Titanium ** SUNROOF / CAM / NAV / LEATHER SEATS**

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2013 Ford Focus

Titanium ** SUNROOF / CAM / NAV / LEATHER SEATS**

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

416-270-7657

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149,943KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 9570286
  • Stock #: 824
  • VIN: 1FADP3J23DL315979

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 824
  • Mileage 149,943 KM

Vehicle Description

**2013 FORD FOCUS  ! TITANIUM ! SUPER CLEAN ! EXTERIOR AND INTERIOR, BEST IN VALUE FOR MONEY..!!***

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ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
GPS Navigation
Keyless Start
AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Heated Seats
Leather Seats
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Automatic Headlights
Remote Engine Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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