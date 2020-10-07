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2013 Honda Civic

180,101 KM

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2013 Honda Civic

2013 Honda Civic

Sdn TOURING | 1 OWNER | CLEAN CARFAX

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2013 Honda Civic

Sdn TOURING | 1 OWNER | CLEAN CARFAX

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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Used
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  • Listing ID: 6002175
  • VIN: 2HGFB2F79DH103988

Vehicle Details

  • Exterior Colour Crystal Black Pearl (Black)
  • Interior Colour Black (KK)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 180,101 KM

Vehicle Description

RARE FIND. ONE OWNER AND CLEAN CARFAX. TOURING TRIM LOADED WITH OPTIONS AND EXTRA CLEAN

NAVIGATION
BACKUP CAMERA
REMOTE START FOB PRESENT
KEYLESS ENTRY
BLUETOOTH EQUIPPED w HANDSFREE
HEATED LEATHER SEATS
OEM HONDA WINTER LINERS
OEM HONDA BRAND NEW CARPET MATS
POWER MIRRORS
HEATED MIRRORS
POWER SEATS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
2 SETS OF KEYS
AUX BLUETOOTH AND CD EQUIPPED
ALLOY WHEELS WITH PIRELLI TIRES
ECO MODE
FOG LAMPS
SUNROOF
BRAND NEW BATTERY


SOLD CERTIFIED

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

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WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
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http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
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VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
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ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
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VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
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EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

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TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
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THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Fog Lights
Security System
Brake Assist
Emergency Trunk Release
4-wheel anti-lock braking system (ABS) w/electronic brake distribution (EBD)
Child-proof rear door locks
Front Wheel Drive
1.8L SOHC 16-valve i-VTEC I4 engine
Advanced Compatibility Engineering (ACE) body structure
Front & rear cup holders
Front & Rear Floor Mats
Compact spare tire w/steel wheel
Multi-reflector auto-on/off halogen headlights
Cargo Area Light
Body-coloured door handles
Body-coloured front & rear bumpers
Rear seat heater ducts
Immobilizer theft-deterrent system
Pwr windows w/driver auto-up/down
(2) 12V pwr outlets
Integrated glass antenna
Rear window defroster w/timer
Leather-wrapped steering wheel
Front & rear stabilizer bars
Front map lights
Drive-by-Wire Throttle System
Front splash guards
Lower anchors and tethers for children (LATCH)
Tilt & telescopic steering column
Dual Vanity Mirrors
Rear independent multi-link suspension
Vehicle stability assist (VSA) w/traction control
Electric pwr rack & pinion steering (EPS)
Front & rear door pockets
Pwr tilt moonroof
Passenger-side seatback pocket
Speed-sensing variable intermittent windshield wipers
17" x 7.0" aluminum wheels
Seat belt warning chime
XM satellite radio w/90-day subscription
Front independent strut suspension
SmartVent front side-impact air bags w/passenger-side occupant detection system
60/40 split fold-down rear seatback -inc: centre armrest, adjustable rear head restraints
2-tier instrument panel w/blue backlit gauges -inc: tachometer, ECON mode button
Dual-stage, dual-threshold front airbags
5-speed automatic transmission -inc: grade logic control
Body-coloured manual-folding heated pwr mirrors
Front & rear side curtain airbags -inc: rollover sensor
Smart Maintenance Minder system
Automatic air conditioning w/air filtration system
Multi-functional centre console -inc: storage
Eco Assist driving coach system
Pwr-assisted ventilated front disc/solid rear disc brakes
3-point seat belts -inc: pretensioners, adjustable front seat belt anchors
Multi-angle rear camera
Honda satellite-linked navigation system w/trilingual voice recognition
Leather-trimmed heated reclining front bucket seats -inc: 8-way pwr driver seat, adjustable head restraints
P215/45VR17 mud & snow all-season tires
Intelligent multi-information display (i-MID) -inc: welcome screen, average fuel economy, fuel level, digital fuel-mileage, digital odometer, avergage speed, elapsed time, (2) digital trip meters, outside temp, clock, Bluetooth HandsFreeLink info, turn...

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