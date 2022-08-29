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2013 Nissan Juke

136,289 KM

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$11,995

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Precision Motors

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2013 Nissan Juke

2013 Nissan Juke

SV

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2013 Nissan Juke

SV

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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136,289KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9093931
  • Stock #: 802
  • VIN: JN8AF5MR6DT200933

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 802
  • Mileage 136,289 KM

Vehicle Description

**BIG SAVING ! BEST PRICE ! GREAT DISCOUNT !  **2013 NUKE JUKE SV  / ACCIDENT FREE!!

2013 NISSAN NUKE ONLY 136,289 KMS JUST FOR $11,995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, COMFORTABLE SEATS, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, CD PLAYER, AM/FM STEREO, FOG LIGHTS, USB CONNECTION, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES. PRICE + TAX + LICENSING.

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NEW LOCATION ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

 

Vehicle Features

Fog Lights
Automatic Headlights
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Bucket Seats
Keyless Entry
Power Steering
Warranty Available
CD Player
Bluetooth
Bluetooth Connection

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