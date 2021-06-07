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2013 Nissan Sentra

114,102 KM

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Bronte Auto Services

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2013 Nissan Sentra

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S- NO ACCIDENTS- CLEAN CARFAX

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2013 Nissan Sentra

S- NO ACCIDENTS- CLEAN CARFAX

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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  • Listing ID: 7226870
  • VIN: 3N1AB7AP3DL789226

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 114,102 KM

Vehicle Description

NICE AND CLEAN LIKE NEW SHAPE- NO ACCIDENTS- SERVICE UP TO DATE- CLEAN CARFAX- LOW KILOMETERS- PRICED TO SELL!!!

FACTORY LED LAMPS

SPORT AND ECO DRIVE MODES

POWER TRUNK RELEASE

KEYLESS ENTRY

POWER ALL

BLUETOOTH EQUIPPED- STEERING MOUNTED

AUX CD SAT EQUIPPED

CRUISE CONTROL

ICE COLD AIR CONDITIONING

SHOWS CLEAN

OEM ALL SEASON MATS LIKE NEW-

BRIDGESTONE ALL SEASON TIRES ON WHEELS WITH TPMS

WINTER WHEELS INCLUDED WITH GOODYEAR WINTER TIRES

RUNS AND DRIVES EXCELLENT!!!


WILL BE SOLD CERTIFIED!!!

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
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EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
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TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
CD Player
AM/FM Stereo
Trip Computer
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Adjustable Steering Wheel
Engine Immobilizer
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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