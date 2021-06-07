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2014 Chevrolet Cruze

104,926 KM

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$9,995

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Precision Motors

416-270-7657

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2014 Chevrolet Cruze

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2LT

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2014 Chevrolet Cruze

2LT

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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104,926KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7195667
  • VIN: 1G1PE5SB3E7432357

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 104,926 KM

Vehicle Description

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2014 CHEVROLET CRUZE  IS ONLY 104,926 KMS FOR JUST $9995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, LEATHER HEATED SEATS, BACK-UP CAMERA, NAVIGATION SYSTEM, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, AM/FM STEREO, CD PLAYER, ALLOY WHEELS, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING.

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TOLL FREE : 1 (877) 960-1826

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Vehicle Features

Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
GPS Navigation
Heated Seats
Leather Seats
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Child Safety Locks
Rearview Camera
Back-Up Camera
Bluetooth Connection

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