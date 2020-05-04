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2014 Ford Focus

S | LOW KMS | LOW PRICE

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2014 Ford Focus

S | LOW KMS | LOW PRICE

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$4,950

+ taxes & licensing

  • 114,305KM
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  • Listing ID: 4968831
  • VIN: 1FADP3E2XEL376788
Exterior Colour
Oxford White (White)
Interior Colour
Charcoal Black w/Steel (EW)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.

GREAT SHAPE. CLEAN CAR. RUNS EXCELLENT. CLUTCH FEELS GOOD. FUN TO DRIVE. PERFECT RUN AROUND CAR. GREAT ON FUEL.

ICE COLD AIR
5 SPEED MANUAL
2 SETS OF KEYS
POWER WINDOWS X2
KEYLESS ENTRY
CD AUX USB EQUIPPED
POWER MIRRORS

WILL BE SOLD CERTIFIED AT ONLY $395

****FINANCING AVAILABLE ON THIS UNIT FROM 4.99% O.A.C****
****WE ARRANGE FINANCING FOR ALL TYPES OF CREDIT****

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

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OMVIC Registered & UCDA MEMBER
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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Safety
  • Driver Knee Airbag
  • Rear child safety locks
Media / Nav / Comm
  • 4 Speakers
  • Integrated roof antenna
Convenience
  • Variable Intermittent Wipers
  • Aero-composite halogen headlamps
Comfort
  • glove box
  • Manual air conditioning
  • Air filtration
Exterior
  • Low Tire Pressure Warning
  • Steel spare wheel
Additional Features
  • Front-wheel drive
  • Black door handles
  • Driver foot rest
  • Full Cloth Headliner
  • CLEARCOAT PAINT
  • Gas-pressurized shock absorbers
  • Front Cupholder
  • Day-Night Rearview Mirror
  • Carpet Floor Trim
  • Cloth Door Trim Insert
  • Side impact beams
  • Fade-to-off interior lighting
  • Single stainless steel exhaust
  • Rear cupholder
  • Light tinted glass
  • Manual tilt/telescoping steering column
  • Driver and passenger visor vanity mirrors
  • 1 12V DC Power Outlet
  • Cargo Space Lights
  • Delayed Accessory Power
  • Power 1st Row Windows w/Driver 1-Touch Down
  • Urethane Gear Shift Knob
  • Valet Function
  • Body-Coloured Front Bumper
  • Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
  • Fixed Rear Window w/Defroster
  • Fully Galvanized Steel Panels
  • Trunk Rear Cargo Access
  • Airbag Occupancy Sensor
  • Curtain 1st And 2nd Row Airbags
  • Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
  • Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
  • FOB Controls -inc: Trunk/Hatch/Tailgate
  • Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
  • 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
  • Cargo Area Concealed Storage
  • Full Floor Console w/Covered Storage and 1 12V DC Power Outlet
  • Analog Display
  • Front And Rear Anti-Roll Bars
  • Systems Monitor
  • Manual w/Tilt Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
  • Strut Front Suspension w/Coil Springs
  • Body-Coloured Rear Bumper
  • Grille w/Chrome Bar
  • Full Carpet Floor Covering
  • Manual Rear Windows
  • Brake Actuated Limited Slip Differential
  • Seats w/Cloth Back Material
  • Full Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
  • Electric Power-Assist Steering
  • Black Power Side Mirrors w/Convex Spotter and Manual Folding
  • Securilock Anti-Theft Ignition (pats) Engine Immobilizer
  • Short And Long Arm Rear Suspension w/Coil Springs
  • 46.9 L Fuel Tank
  • 590CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
  • Interior Trim -inc: Chrome Interior Accents
  • 3.82 Axle Ratio
  • 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment and Fore/Aft Movement
  • Instrument Panel Bin, Driver / Passenger And Rear Door Bins
  • Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control and Radio Data System
  • Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer and Trip Odometer
  • Front Disc/Rear Drum Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs and Brake Assist
  • Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
  • Wheels: 15" Steel w/Covers
  • Tires: P195/65R15 H-Rated

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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