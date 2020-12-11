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2014 Jeep Cherokee

174,088 KM

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647-409-6177

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2014 Jeep Cherokee

2014 Jeep Cherokee

NORTH ED | BU CAM | CLEAN CARFAX

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2014 Jeep Cherokee

NORTH ED | BU CAM | CLEAN CARFAX

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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  • Listing ID: 6351488
  • VIN: 1C4PJMCS9EW239549

Vehicle Details

  • Exterior Colour True Blue Pearlcoat (Blue)
  • Interior Colour Black/Iceland Grey (A7A9)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 174,088 KM

Vehicle Description

WOW 1 OWNER UNIT. CLEAN CARFAX. NO ACCIDENTS.


FACTORY REMOTE START
ALL WHEEL DRIVE
ELECTRIC E BRAKE
BACKUP CAMERA
HEATED SEATS
HEATED STEERING WHEEL
AUX CONTROLS
BLUETOOTH AUX CD SAT EQUIPPED
CRUISE CONTROL
CLIMATE CONTROLS
ALLOY WHEELS WITH NEW TIRES
TRAILER HITCH WITH TOW CAPABILITIES
FOG LAMPS
OEM WINTER LINERS
AND MUCH MUCH MORE

SOLD CERTIFIED

CARFAX:
https://vhr-legacy.carfax.ca/en?id=VrW%2bPsE95QGUlIFFxIqDnQT7HPDddlj1

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

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WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
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EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Compass
6 Speakers
Integrated roof antenna
Block Heater
Variable Intermittent Wipers
Cruise control w/steering wheel controls
DEEP TINTED GLASS
Engine Oil Cooler
Normal Duty Suspension
Body-coloured door handles
Front fog lamps
Steel spare wheel
Rear child safety locks
Air filtration
160 Amp Alternator
Driver foot rest
Illuminated locking glove box
Front license plate bracket
Full Cloth Headliner
Outside temp gauge
Perimeter/approach lights
Gas-pressurized shock absorbers
Permanent locking hubs
Front Cupholder
GVW/Payload Rating
Black rear bumper
Day-Night Rearview Mirror
Carpet Floor Trim
Electronic Transfer Case
Cloth Door Trim Insert
Side impact beams
Fade-to-off interior lighting
Lip Spoiler
Rear cupholder
Black grille w/chrome surround
LED brakelights
Manual tilt/telescoping steering column
Engine: 3.2L V6 24V VVT
3.734 Axle Ratio
Tires: 225/65R17 BSW AS
1 Seatback Storage Pocket
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
Digital/Analog Display
Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
Valet Function
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster
Liftgate Rear Cargo Access
Front And Rear Map Lights
Body-Coloured Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
Leather/Metal-Look Steering Wheel
Redundant Digital Speedometer
3 12V DC Power Outlets
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Cargo Area Concealed Storage
Manual Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
WHEELS: 17" X 7" ALUMINUM
Chrome Side Windows Trim
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Systems Monitor
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Remote Releases -Inc: Power Fuel
Roof Rack Rails Only
Single Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
Sentry Key Engine Immobilizer
730CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
3 12V DC Power Outlets and 1 AC Power Outlet
60-40 Folding Split-Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat w/Manual Fore/Aft
Projector Beam Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
Automatic Full-Time Four-Wheel Drive
Front Suspension w/Coil Springs
Composite/Galvanized Steel Panels
Black Bodyside Cladding and Black Fender Flares
6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment and Fore/Aft Movement
Covered Dashboard Storage, Driver And Passenger Door Bins and 1st Row Underseat Storage
Radio w/Clock, Speed Compensated Volume Control and Steering Wheel Controls
6-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment, Fore/Aft Movement and Fold Flat
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage, 3 12V DC Power Outlets and 1 AC Power Outlet
59.8 L Fuel Tank
1000# Maximum Payload
Rear Suspension w/Coil Springs
Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Simulated Wood Door Panel Insert, Metal-Look Console Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
Urethane Gear Shifter Material

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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