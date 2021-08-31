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2014 Nissan Sentra

114,998 KM

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$11,995

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Precision Motors

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2014 Nissan Sentra

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SL **SUNROOF / CAM / NAV / LEATHER HEATED SEATS**

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2014 Nissan Sentra

SL **SUNROOF / CAM / NAV / LEATHER HEATED SEATS**

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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114,998KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7751121
  • VIN: 3N1AB7AP3EL647119

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 114,998 KM

Vehicle Description

**GREAT VALUE FOR MONEY  !!! VERY CLEAN  CAR INSIDE AND OUTSIDE / NO SCRATCH / NO ACCIDENT !!!

2014 NISSAN SENTRA /  SUNROOF / LEATHER HEATED SEATS / NAVIGATION SYSTEM / BACK-UP CAMERA / CRUISE CONTROL / BLUETOOTH / CD PLAYER / AM/FM STEREO AND MUCH MORE....

ONLY  114,998 KMS FOR JUST $11,995.00. AUTOMATIC / ALL POWER OPTIONS / FULLY LOADED / EXCELLENT CONDITION / ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING. 

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Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Fog Lights
Alloy Wheels
Security System
Traction Control
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
CD Player
Bluetooth
GPS Navigation
Automatic Headlights

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