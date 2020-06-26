Menu
Account
Sign In
Buy From Home Available! Tap to View Options
$9,988

+ taxes & licensing

Bronte Auto Services

647-409-6177

Contact Seller
2015 Scion FR-S

2015 Scion FR-S

Watch This Vehicle

2015 Scion FR-S

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

  1. 5278565
  2. 5278565
  3. 5278565
  4. 5278565
  5. 5278565
  6. 5278565
  7. 5278565
  8. 5278565
  9. 5278565
  10. 5278565
  11. 5278565
  12. 5278565
  13. 5278565
  14. 5278565
  15. 5278565
  16. 5278565
  17. 5278565
  18. 5278565
  19. 5278565
  20. 5278565
  21. 5278565
  22. 5278565
  23. 5278565
  24. 5278565
  25. 5278565
  26. 5278565
  27. 5278565
  28. 5278565
  29. 5278565
  30. 5278565
  31. 5278565
Contact Seller

$9,988

+ taxes & licensing

  • 267,500KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5278565
  • VIN: JF1ZNAA19F9701586
Exterior Colour
Ultramarine (Blue)
Interior Colour
Black (A)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.

ONE OWNER! NO ACCIDENTS! CLEAN CARPROOF! FULL SERVICE HISTORY! DRIVES VERY WELL AND LOOKS GOOD FOR MILEAGE

2015 SCION FRS GT86
RUNS AND DRIVES G0OD
CLUTCH FEELS GOOD
ICE COLD A/C
6 SPD
BLUETOOTH + AUDIO
NEW BRAKES
TINTED WINDOWS
LED HEADLIGHTS
SPORT BUCKET SEATS
CRUISE CONTROL
FOG LAMPS
ALLOY WHEELS
FLOOR MATS
AND MUCH MORE

SOLD CERTIFIED AND SERVICES

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

Buy with confidence!!!
OMVIC Registered & UCDA MEMBER
We have excellent consumer reviews! Visit our Facebook page: Bronte Auto Services.

LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Convenience
  • Variable Intermittent Wipers
  • Cruise control w/steering wheel controls
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Comfort
  • glove box
  • Manual air conditioning
  • Air filtration
Trim
  • Body-coloured door handles
  • Black grille
Exterior
  • Low Tire Pressure Warning
  • Steel spare wheel
Media / Nav / Comm
  • Integrated roof antenna
Additional Features
  • Driver foot rest
  • Front map lights
  • 4.10 Axle Ratio
  • Full Cloth Headliner
  • driver seat
  • Outside temp gauge
  • CLEARCOAT PAINT
  • 130 amp alternator
  • Gas-pressurized shock absorbers
  • Transmission: 6-Speed Manual
  • Front Cupholder
  • Day-Night Rearview Mirror
  • Carpet Floor Trim
  • Leatherette Door Trim Insert
  • Rear-wheel drive
  • Side impact beams
  • Light tinted glass
  • LED brakelights
  • Manual tilt/telescoping steering column
  • Driver and passenger visor vanity mirrors
  • 1 Seatback Storage Pocket
  • Cargo Space Lights
  • Delayed Accessory Power
  • Valet Function
  • Body-Coloured Front Bumper
  • Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
  • Fixed Rear Window w/Defroster
  • Trunk Rear Cargo Access
  • Airbag Occupancy Sensor
  • Curtain 1st And 2nd Row Airbags
  • Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
  • Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
  • 2 12V DC Power Outlets
  • Body-Coloured Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
  • Leather/Metal-Look Steering Wheel
  • Redundant Digital Speedometer
  • Cargo Area Concealed Storage
  • Full Floor Console w/Storage and 2 12V DC Power Outlets
  • Analog Display
  • Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Up/Down
  • Front And Rear Anti-Roll Bars
  • Leather/Aluminum Gear Shift Knob
  • Fully Automatic Projector Beam Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
  • Strut Front Suspension w/Coil Springs
  • Black Side Windows Trim
  • Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
  • 1 LCD Monitor In The Front
  • Fixed Rear Windows
  • Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding
  • Wheels: 17" Aluminum Alloy
  • 50 L Fuel Tank
  • Galvanized Steel/Aluminum Panels
  • Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Pretensioners
  • Seats w/Cloth Back Material
  • Full Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
  • Electric Power-Assist Steering
  • Manual Adjustable Front Head Restraints and Fixed Rear Head Restraints
  • Delay Off Interior Lighting
  • Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front Floor Mats
  • Instrument Panel Bin, Driver And Passenger Door Bins
  • 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs and Brake Assist
  • Double Wishbone Rear Suspension w/Coil Springs
  • Remote Releases -Inc: Power Cargo Access and Mechanical Fuel
  • 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline, Fore/Aft Movement and Manual Rear Seat Easy Entry
  • 48-Amp/Hr 390CCA Maintenance-Free Battery
  • Mechanical Limited Slip Differential
  • Sports Front Bucket Seats -inc: driver and passenger seat fore/aft, recline and driver seat vertical adjustment,
  • Engine: 2.0L D-4S DOHC 4-Cylinder Boxer w/VVT
  • Interior Trim -inc: Simulated Carbon Fibre Instrument Panel Insert, Metal-Look Door Panel Insert, Simulated Carbon Fibre Console Insert and Metal-Look Interior Accents
  • Tires: P215/45R17 BSW Performance

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Bronte Auto Services

2012 Ford Focus SE |...
 89,378 KM
$6,988 + tax & lic
2009 Acura CSX PREMI...
 199,010 KM
$4,488 + tax & lic
2012 Audi A4 2.0T PR...
 143,318 KM
$10,988 + tax & lic

Buy From Home Available

This dealer offers remote buying options!
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Dealer

Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

Call Dealer

647-409-XXXX

(click to show)

647-409-6177

Quick Links
Directions Website Inventory