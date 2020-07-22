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2015 Volkswagen Golf

132,600 KM

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GTI Autobahn

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

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  • Listing ID: 5516718
  • VIN: 3VW4T7AU0FM004636

Vehicle Details

  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 132,600 KM

Vehicle Description

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VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, TEST DRIVES AND PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

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OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

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WOW CLEAN CLEAN GTI! SERVICED AT VOLKSWAGEN DEALER SINCE DAY 1 NO ACCIDENTS & CLEAN CARFAX

AUTOBAHN 4 DOOR EDITION LOADED!

LEATHER
SUNROOF
NAVIGATION
FENDER AUDIO
POWER SEATS
AUTO HEADLAMPS
DUAL CLIMATE CONTROL
ICE COLD AIR
LED XENON HEADLIGHTS
2 SETS OF KEYS
BRAKES SERVICED
GTI WHEELS WITH MICHELIN TIRES
OIL AND FILTER CHANGE DONE
FLOOR MATS
AUTO TRUNK/HATCH
REAR CLIMATE
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SOLD CERTIFIED

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
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BURLINGTON L7M 1W6.

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WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
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Vehicle Features

Compass
Engine Oil Cooler
Body-coloured door handles
Black grille
Sport tuned suspension
Multi-link rear suspension w/coil springs
Front fog lamps
Steel spare wheel
Rear child safety locks
Cruise control w/steering wheel controls
Air filtration
Back-Up Camera
PERIMETER ALARM
140 Amp Alternator
Cornering Lights
Front-wheel drive
Driver foot rest
Illuminated locking glove box
Rigid cargo cover
Front license plate bracket
Full Cloth Headliner
driver seat
Outside temp gauge
CLEARCOAT PAINT
Gas-pressurized shock absorbers
Front Cupholder
Carpet Floor Trim
Cloth Door Trim Insert
Side impact beams
Fade-to-off interior lighting
Single stainless steel exhaust
Lip Spoiler
Rear cupholder
Light tinted glass
Manual tilt/telescoping steering column
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
Valet Function
Body-Coloured Front Bumper
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fully Galvanized Steel Panels
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster
Liftgate Rear Cargo Access
2 12V DC Power Outlets
2 Seatback Storage Pockets
Front And Rear Map Lights
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Redundant Digital Speedometer
Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st Row Sunroof w/Sunshade
Cargo Area Concealed Storage
Analog Display
Manual Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Leather/Aluminum Gear Shift Knob
Systems Monitor
Remote Releases -Inc: Power Fuel
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Body-Coloured Rear Bumper
Power Fuel Flap Locking Type
Brake Actuated Limited Slip Differential
Sport Leather Steering Wheel
50 L Fuel Tank
Seats w/Cloth Back Material
Audio Theft Deterrent
Speed Sensitive Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
Immobilizer IV Engine Immobilizer
Side Curtain Protection Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Instrument Panel Covered Bin, Driver / Passenger And Rear Door Bins
Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 2 12V DC Power Outlets
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs and Brake Assist
60-Amp/Hr 540CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
Integrated Roof Diversity Antenna
Fully Automatic Projector Beam High Intensity Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Directionally Adaptive Auto High-Beam Headlamps
Tires: P225/40R18 AS
Wheels: 18" Austin Alloy
Engine: 2.0 TSI
Fender Premium Audio System -inc: 8 speakers plus subwoofer
Bluetooth Mobile Phone Connectivity -inc: voice activation
Interior Trim -inc: Piano Black Instrument Panel Insert, Piano Black Door Panel Insert and Chrome/Aluminum Interior Accents
Transmission: 6-Speed DSG Automatic w/Tiptronic -inc: Electronic Stability Control (ESC), sport mode and DSG paddle shifters
Passenger Seat

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