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647-409-6177
2016 Acura TLX
4DR SDN FWD
Location
Bronte Auto Services
1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6
647-409-6177
$19,995
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- Listing ID: 8232558
- Stock #: 800357
- VIN: 19UUB1F36GA800357
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 65,470 KM
Vehicle Description
CLEAN TLX- LOADED WITH OPTIONS- LOW KMSSUNROOFBACK UP CAMERAPADDLE SHIFTERSBLUETOOTH AUDIO AND PHONE EQUIPPEDCD / HDD / USB / AUX / SAT RADIO / AM FM EQUIPPEDDUAL CLIMATE CONTROLSIDS EQUIPPEDAUTOMATIC PARK BRAKEAUTO BRAKE HOLDSTEERING MOUNTED CONTROLSON BOARD TRIP AND COMP INFOHEATED GLASSHEATED MIRRORSHID JEWEL HEAD LAMPSLED TAIL LAMPSEASY ENTRYPUSH TO STARTMEMORY SEATSPOWER SEATSKEYLESS ENTRYTIP TRONIC MODESALLOY WHEELSSOLD CERTIFIED!!!WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED LOTS FOAT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6 FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPESBUY WITH CONFIDENCE!!!WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.For more inventory please visit our website:http://www.bronteautoservices.com/ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENTMONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.comVEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.ONLINE PURCHASE OPTION:YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.REPAIR FACILITY:OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.FINANCE:WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE.EXTENDED WARRANTY:LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdfLAY-AWAY:NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.TRANSFER OF OWNERSHIP:WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.PAYMENT:WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.DELIVERY:EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COASTTHANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.
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