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2016 BMW X5

126,850 KM

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3366 Harvester Rd, Burlington, ON L7N 3M8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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126,850KM
Used
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  • Listing ID: 5734731
  • VIN: 5UXKR0C53G0S90572

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Cream
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 126,850 KM

Vehicle Description

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*** Sold fully safety certified EXTENDED WARRANTY AVAILABLE! and CarFax verified. Price listed is all-inclusive plus HST and licensing. ***

 

 

 

 

 

 

 

*** PLEASE TEXT 647-621-8555 or call 1-855-893-4002 ***

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL AUTO SALES

 

3366 Harvester Rd, Burlington, ON L7N 3M8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Hard Disk Drive Media Storage
HD Radio
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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