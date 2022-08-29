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2016 Dodge Grand Caravan

230,299 KM

Details Description Features

$12,995

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Precision Motors

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2016 Dodge Grand Caravan

2016 Dodge Grand Caravan

CREW **CAM / NAV / LEATHER SEATS**

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2016 Dodge Grand Caravan

CREW **CAM / NAV / LEATHER SEATS**

Location

Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

416-270-7657

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$12,995

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230,299KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9087856
  • Stock #: 818
  • VIN: 2C4RDGDG5GR346475

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 7
  • Stock # 818
  • Mileage 230,299 KM

Vehicle Description

FINDING THE RIGHT VEHICLE FOR THE RIGHT PRICE, 2016 DODGE GRAND CARAVAN CREW ! VERY CLEAN VAN AND SMOOTH DRIVE..!!***

2016 DODGE GRAND CARAVAN ONLY 230,299 KMS JUST FOR $12,995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, LEATHER HEATED SEATS, BACK-UP CAMERA, NAVIGATION SYSTEM, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, CD PLAYER, AM/FM STEREO, EQUIPPED WITH AUX IPOD & USB CONNECTION, FOG LIGHTS, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES. PRICE + TAX + LICENSING.

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NEW LOCATION ADDRESS: 1227 Plains Road. East Burlington, ON   L7S 2K2

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
GPS Navigation
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Warranty Available
Bluetooth
Rearview Camera

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