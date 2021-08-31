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2017 Acura MDX

153,202 KM

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2017 Acura MDX

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W / NAV PACKAGE - 1 OWNER CLEAN CAR

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2017 Acura MDX

W / NAV PACKAGE - 1 OWNER CLEAN CAR

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1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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153,202KM
Used
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  • Listing ID: 7600711
  • VIN: 5FRYD4H40HB507014

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 153,202 KM

Vehicle Description

WOW!!! FULL MEAL DEAL- LOADED AND PERFECT FAMILY SUV!!!

SUNROOF

NAVIGATION

BACK UP CAMERA

LANE KEEP ASSIST

HEATED STEERING WHEEL

PARK ASSIST

FACTORY REMOTE START

LANE DEPARTURE WARNING

CRASH / PRE SAFE MONITORING

BLUETOOTH AUDIO / AUX / HD / CD / RADIO EQUIPPED

DUAL CLIMATE CONTROLS

REAR CLIMATE CONTROLS

AUTOMATIC RECLINERS FOR EASY SEAT ACCESS

POWER AND HEATED SEATS

MEMORY SEATS

PUSH START

POWER LIFT GATE

KEYLESS ENTRY

EASY ENTRY

TRACTION CONTROL

DYNAMIC DRIVE SELECT

SUNROOF

ALLOY WHEELS WITH CONTINENTAL TIRES

FOG LAMPS

LED HID LAMPS

FACTORY TRAILER HITCH INSTALLED

RUNNER BOARDS

AND MUCH MORE!!!

SOLD CERTIFIED

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6

BUY WITH CONFIDENCE!!!
FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE.

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
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TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Power Mirror(s)
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Smart Device Integration
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Adaptive Cruise Control
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Mirror Memory
Floor mats
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Woodgrain Interior Trim
Temporary spare tire
Navigation System
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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