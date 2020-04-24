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2017 Audi A4

TECHNIK | RARE | 6SP | NAVI | 360CAM

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2017 Audi A4

TECHNIK | RARE | 6SP | NAVI | 360CAM

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

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$29,988

+ taxes & licensing

  • 39,908KM
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  • Listing ID: 4934238
  • VIN: WAURNAF40HN065788
Exterior Colour
Florett Silver Metallic (Silver)
Interior Colour
Black (YM)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder

***COVID19***UPDATE***

VEHICLE VIEWINGS:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, WE ARE OFFERING ALL SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATSAPP VIDEO CALLING ONLY. PLEASE CALL AND ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS.

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. STAY WELL AND STAY SAFE.


RARE UNIT. S LINE. 6 SPEED MANUAL. VIRTUAL COCKPIT
LOCAL ONTARIO VEHICLE. LOW KILOMETERS. LOADED WITH OPTIONS.

S LINE
NAVIGATION
BACK UP CAM
360 CAM
PARK ASSIST
BLIND SPOT MONITORING
CRUISE CONTROL
HEATED SEATS
REAR CLIMATE CONTROLS
DUAL CLIMATE CONTROLS
EASY ENTRY WITH PUSH TO START
DRIVE MODE CONTROLS
SUNROOF
LED LAMPS. HID LAMPS. FOG SETTINGS
RIMS WRAPPED IN MICHELINE SPORT TIRES
ELECTRIC E BRAKE
DIAL PAD. USB. BLUETOOTH. XM SAT. HDMI. AUX
BANG & OLUFSEN AUDIO



EXCELLENT DRIVE AND SOLD CERTIFIED

****FINANCING AVAILABLE ON THIS UNIT FROM 4.99% O.A.C****
****WE ARRANGE FINANCING FOR ALL TYPES OF CREDIT****

FREE CARPROOF OR CARFAX REPORT.
FREE OIL AND FILTER CHANGE.
FREE DETAILING SERVICE INSIDE AND OUT.
FREE REGISTRATION SERVICE- NO EXTRA CHARGES TO YOU.

CALL TO BOOK A VIEWING APPOINTMENT @ 647 409 6177 OR 647 216 5426

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OMVIC Registered & UCDA MEMBER
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LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGES INCLUDE DRIVELINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.

For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

Address:
1254 PLAINS RD EAST UNIT 6B
BURLINGTON L7M 1W6.

*******BY APPOINTMENT ONLY*******

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENTS ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH FRIDAY

WE ARE OPEN SATURDAYS!!!
10AM TO 7PM

SUNDAY *******BY APPOINTMENT ONLY*******

CALL 647 409 6177 OR 647 216 5426

Convenience
  • Cruise Control
Media / Nav / Comm
  • Compass
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Body-coloured door handles
Powertrain
  • Engine Oil Cooler
Safety
  • Rear child safety locks
Suspension
  • Multi-link rear suspension w/coil springs
Exterior
  • Low Tire Pressure Warning
  • Steel spare wheel
Comfort
  • Air filtration
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • PERIMETER ALARM
  • ashtray
  • Driver foot rest
  • Illuminated locking glove box
  • Full Cloth Headliner
  • Outside temp gauge
  • CLEARCOAT PAINT
  • Perimeter/approach lights
  • Gas-pressurized shock absorbers
  • Front Cupholder
  • Window Grid Diversity Antenna
  • Leatherette Door Trim Insert
  • 150 amp alternator
  • Side impact beams
  • Fade-to-off interior lighting
  • Rear cupholder
  • Light tinted glass
  • Coloured grille w/chrome surround
  • LED brakelights
  • Manual tilt/telescoping steering column
  • FRONT AND REAR PARKING SENSORS
  • Front Camera
  • Cargo Space Lights
  • Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
  • Delayed Accessory Power
  • Digital/Analog Display
  • Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
  • Valet Function
  • Body-Coloured Front Bumper
  • Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
  • Fixed Rear Window w/Defroster
  • Trunk Rear Cargo Access
  • Airbag Occupancy Sensor
  • Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
  • 2 Seatback Storage Pockets
  • Front And Rear Map Lights
  • Redundant Digital Speedometer
  • 3 12V DC Power Outlets
  • Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
  • HomeLink Garage Door Transmitter
  • HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
  • Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st Row Sunroof w/Sunshade
  • Leather Gear Shift Knob
  • Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest w/Storage
  • Front Windshield -inc: Sun Visor Strip
  • Manual Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
  • 2 LCD Monitors In The Front
  • Automatic Equalizer
  • Driver / Passenger And Rear Door Bins
  • Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
  • Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
  • Front And Rear Anti-Roll Bars
  • Front Cigar Lighter(s)
  • Multi-Link Front Suspension w/Coil Springs
  • Systems Monitor
  • Body-Coloured Rear Bumper
  • Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
  • Power Fuel Flap Locking Type
  • Full-Time All-Wheel Drive
  • 58 L Fuel Tank
  • Galvanized Steel/Aluminum Panels
  • 40-20-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
  • Engine Auto Stop-Start Feature
  • Audio Theft Deterrent
  • Body-Coloured Power Heated Auto Dimming Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
  • Speed Sensitive Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
  • Front And Rear Fog Lamps
  • 8-Way Driver Seat
  • 8-Way Passenger Seat
  • Memory Settings -inc: Door Mirrors
  • Radio w/Clock, Speed Compensated Volume Control and Steering Wheel Controls
  • Chrome Side Windows Trim, Black Front Windshield Trim and Black Rear Window Trim
  • Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
  • Remote Releases -Inc: Proximity Cargo Access
  • Right Side Camera
  • Left Side Camera
  • 3.69 axle ratio
  • 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
  • SIDEGUARD Curtain 1st And 2nd Row Airbags
  • Audi Side Assist Blind Spot Sensor
  • Immobilizer III Engine Immobilizer
  • Full Floor Console w/Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 3 12V DC Power Outlets
  • Interior Trim -inc: Aluminum Instrument Panel Insert, Aluminum Door Panel Insert, Aluminum Console Insert and Aluminum/Metal-Look Interior Accents
  • 80-Amp/Hr 420CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
  • Engine: 2.0 TFSI 4-Cylinder 252-HP
  • Audi pre sense basic and Audi pre sense rear
  • Programmable Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
  • Transmission: Quattro 6-Speed Manual

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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