$20,999+ taxes & licensing
2017 Mazda CX-9
AWD,SIGNATURE,BROWN LEATHER,NO ACCIDENTS.CERTIFIED
2017 Mazda CX-9
AWD,SIGNATURE,BROWN LEATHER,NO ACCIDENTS.CERTIFIED
Location
Import Connection
4450 Corporate Dr., Unit 5, Burlington, ON L7L 5R3
905-315-1885
Certified
$20,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 127,000 KM
Vehicle Description
AWD SIGNATURE ..7 PASSENGER..BLACK/BROWN LEATHER !! ONE OWNER..NO ACCIDENTS..SERVICE RECORDS..MINT CONDITION..FULLY LOADED!!
PUSH BUTTON START..NAVIGATION...BROWN LEATHER..POWER SUNROOF..POWER HEATED MEMORY SEATS..REAR VIEW CAMERA...BLIND SPOT SENSOR..PARKING SENSORS...RAIN SENSING WIPERS..BLUETOOTH...HEATED STEERING WHEEL..and much more..FULLY CERTIFIED ! FINANCING AVAILABLE !
SAFETY CERTIFICATION and CARFAX REPORT ARE INCLUDED...FINANCING IS AVAILABLE !
HST and LICENSING is EXTRA
We are an OMVIC licensed car dealer,24 Years in business and a 20 Year member of the Used Car Dealers Association.Extended Vehicle Warranties are available.
Office : 9-0-5-3-1-5 1-8-8-5
WEB:www.importconnection.ca
Vehicle Features
Packages
Interior
Safety
Exterior
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Import Connection
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Import Connection
Import Connection
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
905-315-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
905-315-1885