AWD SIGNATURE ..7 PASSENGER..BLACK/BROWN LEATHER !!  ONE OWNER..NO ACCIDENTS..SERVICE RECORDS..MINT CONDITION..FULLY LOADED!! 

 

PUSH BUTTON START..NAVIGATION...BROWN LEATHER..POWER SUNROOF..POWER HEATED MEMORY SEATS..REAR VIEW CAMERA...BLIND SPOT SENSOR..PARKING SENSORS...RAIN SENSING WIPERS..BLUETOOTH...HEATED STEERING WHEEL..and much more..FULLY CERTIFIED ! FINANCING AVAILABLE !

 

SAFETY CERTIFICATION and CARFAX REPORT ARE INCLUDED...FINANCING IS AVAILABLE !

 

HST and  LICENSING is EXTRA

 

We are an OMVIC licensed car dealer,24 Years in business and a 20 Year member of the Used Car Dealers Association.Extended Vehicle Warranties  are available.

2017 Mazda CX-9

127,000 KM

Details

$20,999

+ taxes & licensing
2017 Mazda CX-9

AWD,SIGNATURE,BROWN LEATHER,NO ACCIDENTS.CERTIFIED

13182458

2017 Mazda CX-9

AWD,SIGNATURE,BROWN LEATHER,NO ACCIDENTS.CERTIFIED

Location

Import Connection

4450 Corporate Dr., Unit 5, Burlington, ON L7L 5R3

905-315-1885

Logo_AccidentFree

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$20,999

+ taxes & licensing

Used
127,000KM
Excellent Condition
VIN JM3TCBEY4H0137623

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 127,000 KM

Vehicle Description

AWD SIGNATURE ..7 PASSENGER..BLACK/BROWN LEATHER !!  ONE OWNER..NO ACCIDENTS..SERVICE RECORDS..MINT CONDITION..FULLY LOADED!! 

 

PUSH BUTTON START..NAVIGATION...BROWN LEATHER..POWER SUNROOF..POWER HEATED MEMORY SEATS..REAR VIEW CAMERA...BLIND SPOT SENSOR..PARKING SENSORS...RAIN SENSING WIPERS..BLUETOOTH...HEATED STEERING WHEEL..and much more..FULLY CERTIFIED ! FINANCING AVAILABLE !

 

SAFETY CERTIFICATION and CARFAX REPORT ARE INCLUDED...FINANCING IS AVAILABLE !

 

HST and  LICENSING is EXTRA

 

We are an OMVIC licensed car dealer,24 Years in business and a 20 Year member of the Used Car Dealers Association.Extended Vehicle Warranties  are available.

 

Office : 9-0-5-3-1-5 1-8-8-5

 

WEB:www.importconnection.ca

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Chrome Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Email Import Connection

Import Connection

Import Connection

4450 Corporate Dr., Unit 5, Burlington, ON L7L 5R3
905-315-1885

$20,999

+ taxes & licensing>

Import Connection

905-315-1885

2017 Mazda CX-9