Menu
Account
Sign In
Back

2017 Volvo XC90

83,682 KM

Details Description Features

$46,995

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$46,995

+ taxes & licensing

Bronte Auto Services

647-409-6177

Contact Seller
2017 Volvo XC90

2017 Volvo XC90

R DESIGN- RARE- NAVI- CAM- CLEAN CARFAX

Watch This Vehicle

2017 Volvo XC90

R DESIGN- RARE- NAVI- CAM- CLEAN CARFAX

Location

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

647-409-6177

  1. 7088569
  2. 7088569
  3. 7088569
  4. 7088569
  5. 7088569
  6. 7088569
  7. 7088569
  8. 7088569
  9. 7088569
  10. 7088569
  11. 7088569
  12. 7088569
  13. 7088569
  14. 7088569
  15. 7088569
  16. 7088569
  17. 7088569
  18. 7088569
  19. 7088569
  20. 7088569
  21. 7088569
  22. 7088569
  23. 7088569
  24. 7088569
  25. 7088569
  26. 7088569
  27. 7088569
  28. 7088569
  29. 7088569
  30. 7088569
  31. 7088569
  32. 7088569
  33. 7088569
  34. 7088569
  35. 7088569
  36. 7088569
  37. 7088569
  38. 7088569
  39. 7088569
  40. 7088569
  41. 7088569
  42. 7088569
  43. 7088569
  44. 7088569
  45. 7088569
  46. 7088569
  47. 7088569
  48. 7088569
Contact Seller

$46,995

+ taxes & licensing

83,682KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7088569
  • VIN: YV4A22PM8H1136866

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 83,682 KM

Vehicle Description

RARE COLOR COMBINATION- R-DESIGN- LOADED WITH OPTIONS- CLEAN CARFAX- LOCAL ONTARIO VEHICLE- SERVICED AT VOLVO STORES

2.0L FUEL EFFICENT ALL WHEEL DRIVE

HEADS UP DISPLAY- HUD EQUIPPED

PANORAMIC ROOF

360 CAMERA

NAVIGATION

BACK UP CAMERA

BLIND SPOT MONITORING

PARK ASSIST FRONT AND REAR

LANE ASSIST

LANE DEPARTURE ASSIST

HILL ASSIST

FORWARD COLLISION WARNING ASSIST W CRASH MITIGATION SYSTEM

HEATED STEERING

HEATED FRONT SEATS WITH LUMBAR ADJUST 4 WAY SUPPORT

DUAL CLIMATE CONTROLS W 4 ZONE ELECTRONIC CLIMATE W TOUCH SCREEN.

MEMORY SEATS POWER SEATS

ELECTRIC E BRAKE

BOWERS & WILKINS AUDIO W PREMIUM SOUND SYSTEM

R DESGIN SEATS

R DESIGN 22 INCH WHEELS

POWER LIFT GATE

FACTORY LED / HID LAMPS ALL AROUND

12.3 INCH FULL DISPLAY

EASY ENTRY

E-BRAKE HOLD

DRIVE SELECT MODES- ECO-COMFORT-OFF ROAD-DYNAMIC

PUSH TO START / TURN START

OEM WINTER LINERS

OEM SUMMER CARPETS

LOTS OF OTHER OPTIONS TO LIST!!!

NO ISSUES TO REPORT AFTER TEST DRIVE

WILL BE SOLD CERTIFIED

RARE UNIT - DONT WAIT!!!

WE THANK YOU FOR CHOOSING BRONTE AUTO SERVICES INC. A FAMILY OWNED AND OPERATED BUSINESS. LOCATED AT 1254 PLAINS ROAD EAST UNIT 6. BURLINGTON- L7S1W6


BUY WITH CONFIDENCE!!!
WE ARE AN OMVIC REGISTERED DEALER AND A UCDA MEMBER.
For more inventory please visit our website:
http://www.bronteautoservices.com/

ALL SHOWINGS ARE BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TO BOOK YOUR APPOINTMENT
MONDAY THROUGH SATURDAY. CONTACT 647 409 6177 OR 647 216 5426
YOU CAN ALSO SEND AN EMAIL TO: bronteautoservices@gmail.com

VEHICLE VIEWINGS AND TEST DRIVES:
FOR THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND FAMILY, PHYSICAL VIEWINGS ARE PERMITTED BY APPOINTMENT ONLY AT THIS TIME. WE ARE STILL OFFERING SHOWINGS TO BE VIRTUAL VIA FACETIME OR WHATS APP VIDEO CALLING IF YOU REQUIRE. PLEASE ADD US AND WE CAN ARRANGE AT 6474096177 OR 6472165426. TEST DRIVES ARE PERMITTED AT THIS TIME. PLEASE NOTE WE DO NOT ALLOW RECKLESS / CARELESS DRIVING STYLES. NORMAL TEST DRIVES ARE PERMITTED.

ONLINE PURCHASE OPTION:
YOU CAN PURCHASE 100% ONLINE. SHOWINGS CAN BE COMPLETED ON WHATS APP OR FACE TIME.

CARFAX/ VEHICLE DISCLOSURES:
WE PROVIDE A FREE CARFAX WITH EVERY VEHICLE SOLD. 100% COMPLETE DISCLOSURES ON EVERY VEHICLE SOLD.

VEHICLE SAFETY INSPECTION- CERTIFIED VEHICLES:
ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A COMPLETE INSPECTION REPORT OF THE WORK THAT WAS REQUIRED TO COMPLETE THE CERTIFICATION. FREE COMPLEMENTARY OIL AND FILTER CHANGE. EACH CERTIFIED VEHICLE UNDERGOES A VERY VIGOROUS INSPECTION MEETING OR EXCEEDING CERTIFICATION STANDARDS.

REPAIR FACILITY:
OUR AUTOMOTIVE REPAIR FACILITY REMAINS OPEN AND STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY. FOR ANY SERVICE NEEDS WE ARE ABLE TO PICK UP YOUR VEHICLE. PLEASE CONTACT AT 6474096177 OR 6472165426.

FINANCE:
WE HAVE ACCESS TO ALL THE MAJOR BANKS AND CAN GET FAST APPROVALS. WE CAN COMPLETE FINANCE APPLICATIONS ONLINE FOR YOU TO GET APPROVALS ON THE SELECTED VEHICLE AS APPLICABLE. WE CAN FINANCE GOOD, BAD AND POOR CREDIT. FINANCE RATES START AT 4.99% O.A.C AND INCREASE DEPENDING ON CUSTOMERS PROFILE. PLEASE NOTE THAT THERE IS A FINANCE FEE FOR ALL FINANCE APPLICATIONS $495

EXTENDED WARRANTY:
LUBRICO WARRANTY PACKAGES AVAILABLE STARTING AT $299 AND UP.
STANDARD COVERAGE INCLUDE DRIVE-LINE, STARTER, ALTERNATOR AND A/C COMPRESSOR.
LINK: https://lubrico.com/assets/images/warranty-products/brochures/DriverShieldBrochure_FINAL.pdf

LAY-AWAY:
NEED SOMETIME TO PAY FOR THE VEHICLE YOU LIKE TO PURCHASE? ON SELECT INVENTORY WE OFFER LAY-AWAY OPTIONS. WE WORK OUT A PLAN WITH YOU FOR UP TO 6 MONTHS. WITH A DOWN PAYMENT MADE YOU CAN MAKE EQUAL PAYMENTS UNTIL PAID IN FULL. THIS IS AN OPEN TERM AND CAN BE PAID ANYTIME FOR IMMEDIATE POSSESSION.

TRANSFER OF OWNERSHIP:
WE HAVE ACCESS TO TRANSFER OWNERSHIP AND PLATE VEHICLES THAT ARE PURCHASED CERTIFIED. THERE IS NO ADMIN FEE OR HIDDEN FEES TO COMPLETE THIS. STANDARD COST AT SERVICE ONTARIO AT TIME OF TRANSFER IS $57 FOR LICENCE PLATES, $120/ YEAR FOR VALIDATION TAG (STICKER) AND $32 FOR THE OWNERSHIP. TOTAL COST $209. SERVICE TO COMPLETE THIS TRANSACTION AT THE SERVICE ONTARIO IS FREE OF CHARGE. THERE IS NO ADMIN FEE TO COMPLETE THIS.

PAYMENT:
WE ARE ACCEPTING PAYMENTS VIA E-TRANSFER. WE ALSO HAVE DIRECT DEPOSIT FORMS AVAILABLE FOR EASY TRANSFER. CERTIFIED BANK DRAFT OR CASH ARE ALSO AN OPTION IF REQUIRED ON DELIVERY.

DELIVERY:
WE ARE OFFERING 100% FREE DELIVERY WITHIN 50 KM RADIUS OF OUR SHOP ON CERTIFIED PURCHASED VEHICLES. EXTENDED COVERAGE ON DELIVERY CAN BE QUOTED VIA OUR FREIGHT CARRIERS CANADA WIDE RANGING FROM $695+HST TO $1650+ HST COAST TO COAST

THANK YOU, STAY SAFE AND BE WELL.

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
ABS
Fog Lamps
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Floor mats
Temporary spare tire
Bucket Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
AM/FM Stereo
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Navigation System
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Led Headlights
WiFi Hotspot
Hands-Free Liftgate
Lane Keeping Assist
Smart Device Integration
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Bronte Auto Services

2017 Volvo XC90 R DE...
 83,682 KM
$46,995 + tax & lic
2010 Acura TL SH AWD...
 191,113 KM
$9,995 + tax & lic
2009 Honda Fit SERVI...
 107,119 KM
$6,995 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

Bronte Auto Services

1254 Plains Road East, Unit 6B, Burlington, ON L7S 1W6

Call Dealer

647-409-XXXX

(click to show)

647-409-6177

Quick Links
Directions Website Inventory