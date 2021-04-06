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2019 Ford Mustang

23,019 KM

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Ecky's Platinum Autos

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2019 Ford Mustang

2019 Ford Mustang

ECOBOOST PREMIUM CONVERTIBLE 2.3L TURBO

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2019 Ford Mustang

ECOBOOST PREMIUM CONVERTIBLE 2.3L TURBO

Location

Ecky's Platinum Autos

1780 Ironstone Dr, Burlington, ON L7L 5V3

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Certified

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Sale

$42,288

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23,019KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6954320
  • VIN: 1FATP8UH2K5177216

Vehicle Details

  • Exterior Colour Oxford White
  • Interior Colour PREMIUM LEATHER EBONY
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 23,019 KM

Vehicle Description

OPTIONS and FEATURES  

PREMIUM LEATHER INTERIOR

HEATED AND COOLED / VENTILATED FRONT SEATS

HIGH PERFORMANCE ECOBOOST TURBO ENGINE

NAVIGATION SYSTEM

MEMORY SEATS

BLACK ACCENT PACKAGE

EBONY BLACK ALUMINUM WHEELS

CARBON SPORT INTERIOR PACKAGE

PREMIUM CARPETED FLOOR MATS w EBONY EMBROIDERED PONY LOGO

HEATED STEERING WHEEL

BACK-UP CAMERA 

REVERSE SENSING SYSTEM

INTERIOR AMBIENT LIGHTING w MyCOLOUR

REAR SPOILER

REMOTE REAR TRUNK OPEN FUNCTION 

POWER MIRRORS

FOG LIGHTS

BLUETOOTH

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Parking Aid
Anti-Theft System
Rearview Camera
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
AM/FM Radio
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Balance of Factory Warranty
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential
Back-Up Camera
Wheel Locks
Turbocharged
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Convertible Soft Top
Bluetooth Connection

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