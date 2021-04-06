2019 Ford Mustang

+ taxes & licensing
905-484-4994
1780 Ironstone Dr, Burlington, ON L7L 5V3
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This vehicle is Safety Certified.
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OPTIONS and FEATURES
PREMIUM LEATHER INTERIOR
HEATED AND COOLED / VENTILATED FRONT SEATS
HIGH PERFORMANCE ECOBOOST TURBO ENGINE
NAVIGATION SYSTEM
MEMORY SEATS
BLACK ACCENT PACKAGE
EBONY BLACK ALUMINUM WHEELS
CARBON SPORT INTERIOR PACKAGE
PREMIUM CARPETED FLOOR MATS w EBONY EMBROIDERED PONY LOGO
HEATED STEERING WHEEL
BACK-UP CAMERA
REVERSE SENSING SYSTEM
INTERIOR AMBIENT LIGHTING w MyCOLOUR
REAR SPOILER
REMOTE REAR TRUNK OPEN FUNCTION
POWER MIRRORS
FOG LIGHTS
BLUETOOTH
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1780 Ironstone Dr, Burlington, ON L7L 5V3