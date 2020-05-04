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1970 Ford Cobra

TORINO / BIG BLOCK 429 COBRA JET ENGINE/AUTOMATIC

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1970 Ford Cobra

TORINO / BIG BLOCK 429 COBRA JET ENGINE/AUTOMATIC

Location

A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

519-267-8448

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Sale Price

$37,990

+ taxes & licensing

  • CALL
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4942752
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Black/Red
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
2-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

SAFETY INCLUDED -

36 MONTHS EXTENDED WARRANTY INCLUDED WHICH COVERS UP TO $3,000 PER CLAIM  -

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ACCEPT CREDIT CARDS -

UNTIL FURTHER NOTICE, WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY, WE APPRECIATE YOUR HELP. PLEASE CONTACT US AT 519-267-8448 - 

SERVICE ONTARIO IS STILL OPEN FOR REGISTRATIONS FOR DEALERS -

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM -

SATURDAY FROM 10AM-4PM -

www.asprestigeautosales.carpages.ca

PLEASE CALL: 519-267-8448 

BIG BLOCK 429 COBRA JET ENGINE 594HP AND 666 TORQUE!! WILL TURN HEADS ANYWHERE YOU GO!!

LOTS OF UPGRADED! STAGGERED BOSS RIMS, 18 FRONT, 20 REARS, WILLDOOD BRAKES, B&M SHIFTER, RECARO SEATS, NEW HEADLINER, UPDATED HEADLIGHTS, UPDATED CLUSTER, OVER 12K SPEND ON THE ENGINE!!

Exterior
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
Warranty
  • Warranty Included
Media / Nav / Comm
  • AM/FM CD Player

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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