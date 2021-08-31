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165 Turnbull Ct, Cambridge, ON N1T 1C6
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2005 DODGE RAM 2500 - LARAMIE - 4x4
QUAD CAB, LONG 8FT BOX
5.9L HO 325HP CUMMINS TURBO DIESEL - NO BLOW BY.
LEATHER HEATED SEATS
INFINITY SOUND SYSTEM
550000KM... HIGH KMS BUT WELL MAINTAINED
RECENTLY REPLACED:
BRAKES ALL AROUND
REAR BACKING PLATES
EXHAUST - CAT BACK
TIRES 10PLY GOODYEAR WRANGLERS
4 SHOCKS
FRONT DRIVE SHAFT
UPPER AND LOWER BALL JOINTS - GREASEABLE
BOTH FRONT SEAT BOTTOMS REPLACED
POSSIBLE SOUTHERN BOX - ALL SUPPORTS ARE CLEAN
$15995 CERTIFIED + TAX
POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE
$1399 + TAX
2YEAR/40000KM
EAGLE AUTO SALES
519-998-3156
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