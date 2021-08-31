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2005 Dodge Ram 2500

550,000 KM

Details Description Features

$15,995

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Eagle Auto Sales

519-998-3156

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2005 Dodge Ram 2500

2005 Dodge Ram 2500

LARAMIE - LONG BOX

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2005 Dodge Ram 2500

LARAMIE - LONG BOX

Location

Eagle Auto Sales

165 Turnbull Ct, Cambridge, ON N1T 1C6

519-998-3156

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,995

+ taxes & licensing

550,000KM
Used
Good Condition
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  • Listing ID: 8010288
  • VIN: 3D7KS28C55G859073

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey - Dark
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 550,000 KM

Vehicle Description

2005 DODGE RAM 2500 - LARAMIE - 4x4

 

QUAD CAB, LONG 8FT BOX

 

5.9L HO 325HP CUMMINS TURBO DIESEL - NO BLOW BY.

LEATHER HEATED SEATS

INFINITY SOUND SYSTEM

550000KM... HIGH KMS BUT WELL MAINTAINED

 

RECENTLY REPLACED:

BRAKES ALL AROUND

REAR BACKING PLATES

EXHAUST - CAT BACK

TIRES 10PLY GOODYEAR WRANGLERS

4 SHOCKS

FRONT DRIVE SHAFT

UPPER AND LOWER BALL JOINTS - GREASEABLE 

BOTH FRONT SEAT BOTTOMS REPLACED

POSSIBLE SOUTHERN BOX - ALL SUPPORTS ARE CLEAN

 

$15995 CERTIFIED + TAX

 

POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE

$1399 + TAX

2YEAR/40000KM

 

EAGLE AUTO SALES

519-998-3156

WWW.EAGLEAUTOSALES.CA

 

VIEWING BY APPOINTMENT, PLEASE CALL AHEAD.

 

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Heated Mirrors
Child Seat Anchors
Fog Lights
Trailer Hitch
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Turbocharged

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