2009 Honda Fit

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
519-621-4333
+ taxes & licensing
This vehicle is Safety Certified.
*** AUTO *** AC *** POWER WINDOWS *** POWER MIRRORS *** AM / FM CD *** ONLY 134321 KM *** VEHICLE COME CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE **** HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9