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2009 Honda Fit

DX-A / AC / ONLY 134321 KM

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2009 Honda Fit

DX-A / AC / ONLY 134321 KM

Location

CarMatch Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

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$6,995

+ taxes & licensing

  • 134,321KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4406394
  • VIN: JHMGE88339S805973
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

*** AUTO *** AC *** POWER WINDOWS *** POWER MIRRORS *** AM / FM CD *** ONLY 134321 KM *** VEHICLE COME CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE **** HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Rear Window Defrost
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Convenience
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Power Outlet
Exterior
  • Steel Wheels
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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