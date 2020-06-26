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2009 Jeep Wrangler

2009 Jeep Wrangler

Unlimited Sahara/4X4/NO ACCIDENT/SAFETY+WARRANTY

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2009 Jeep Wrangler

Unlimited Sahara/4X4/NO ACCIDENT/SAFETY+WARRANTY

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A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

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Sale Price

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  • 160,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5275547
  • VIN: 1J4GA59159L787179
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Grey
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

SAFETY + 3 MONTHS EXTENDED WARRANTY INCLUDED WHICH COVERS UP TO $3,000 PER CLAIM -

AFTERMARKET WHEELS AND TIRES, FENDERS, PUSH BAR AND MODIFIED FRONT BUMPER, ROOF RACK, LED LIGHTS AND TOP LIGHT BAR -

SUMMER DOORS - TOP COVER - CARGO COVER - 

NO ACCIDENTS -

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ACCEPT CREDIT CARDS -

UNTIL FURTHER NOTICE, WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY, WE APPRECIATE YOUR HELP. PLEASE CONTACT US AT 519-267-8448 - 

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM -

SATURDAY FROM 10AM-4PM -

www.asprestigeautosales.carpages.ca

PLEASE CALL: 519-267-84488448

 

 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Traction Control
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Trailer Hitch
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
  • Running Boards/Side Steps
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Remote Starter
  • Tow Hooks
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Warranty
  • Warranty Included
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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