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2009 Jeep Wrangler

160,000 KM

Details Description Features

$19,490

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$19,490

+ taxes & licensing

A & S Prestige Auto Sales

519-267-8448

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2009 Jeep Wrangler

2009 Jeep Wrangler

Unlimited Sahara/4X4/NO ACCIDENT/SAFETY+WARRANTY

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2009 Jeep Wrangler

Unlimited Sahara/4X4/NO ACCIDENT/SAFETY+WARRANTY

Location

A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

519-267-8448

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

  • Listing ID: 5351819
Sale Price

$19,490

+ taxes & licensing

160,000KM
Used
Excellent Condition
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

SAFETY + 3 MONTHS EXTENDED WARRANTY INCLUDED WHICH COVERS UP TO $3,000 PER CLAIM -

AFTERMARKET WHEELS AND TIRES, FENDERS, PUSH BAR AND MODIFIED FRONT BUMPER, ROOF RACK, LED LIGHTS AND TOP LIGHT BAR -

SUMMER DOORS - TOP COVER - CARGO COVER - 

NO ACCIDENTS -

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ACCEPT CREDIT CARDS -

UNTIL FURTHER NOTICE, WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY, WE APPRECIATE YOUR HELP. PLEASE CONTACT US AT 519-267-8448 - 

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM -

SATURDAY FROM 10AM-4PM -

www.asprestigeautosales.carpages.ca

PLEASE CALL: 519-267-8448

 

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Trailer Hitch
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Running Boards/Side Steps
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Remote Starter
Tow Hooks
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Included
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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519-267-XXXX

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