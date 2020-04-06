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2010 Ford Edge

SEL/4WD/3.5l/NO ACCIDENTS/SAFETY INCLUDED

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2010 Ford Edge

SEL/4WD/3.5l/NO ACCIDENTS/SAFETY INCLUDED

Location

A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

519-267-8448

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Sale Price

$4,990

+ taxes & licensing

  • 218,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4863675
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Beige Leather
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

   CARFAX SHOWS SERVICE RECORDS -

SAFETY + 3 MONTHS EXTENDED WARRANTY INCLUDED WHICH COVERS UP TO $3,000 PER CLAIM -

NO ACCIDENTS -

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

FINANCING AVAILABLE -

WE ACCEPT CREDIT CARDS -

UNTIL FURTHER NOTICE, WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY, WE APPRECIATE YOUR HELP. PLEASE CONTACT US AT 519-267-8448. 

SERVICE ONTARIO IS STILL OPEN FOR REGISTRATIONS FOR DEALERS.

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM -

SATURDAY FROM 10AM-4PM -

www.asprestigeautosales.carpages.ca

PLEASE CALL: 519-267-8448

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Trailer Hitch
  • Rear Spoiler
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Rear Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Included
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Parking Sensors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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