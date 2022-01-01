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2011 Audi A5

97,000 KM

Details Description Features

$14,490

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A&S Prestige Auto Sales

519-267-8448

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2011 Audi A5

2011 Audi A5

Premium Plus Quattro/2T/AWD/NO ACCIDENTS/SAFETY IN

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2011 Audi A5

Premium Plus Quattro/2T/AWD/NO ACCIDENTS/SAFETY IN

Location

A&S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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97,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8116831

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 97,000 KM

Vehicle Description

SAFETY INCLUDED - PROMO 2 SETS OF TIRES SUMMER & WINTER ON WHEELS -

NO ACCIDENTS - 

OUR CARS ARE SANITIZED PRIOR TO THE TEST DRIVE AND THE DELIVERY DAY -

WE FINANCE EVERYONE - WE ACCEPT CREDIT CARDS 

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY -

TO BOOK AN APPOINTMENT PLEASE LET US KNOW THE DAY, TIME, AND PHONE NUMBER -

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM - BY APPOINTMENT -

SATURDAY FROM 10AM-4PM - BY APPOINTMENT -

www.asprestigeautosales.com

PLEASE CALL: 519-267-8448 or simply check our website to book an appointment.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Winter Tires
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty Available
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Navigation from Telematics
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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