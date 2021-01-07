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2011 Kia Optima

148,000 KM

Details Description Features

$6,790

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A & S Prestige Auto Sales

519-267-8448

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2011 Kia Optima

2011 Kia Optima

EX Luxury w/Navi/PANORAMIC SUNROOF/LEATHER/SAFETY

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2011 Kia Optima

EX Luxury w/Navi/PANORAMIC SUNROOF/LEATHER/SAFETY

Location

A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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148,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6529585

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 148,000 KM

Vehicle Description

SAFETY INCLUDED - CARFAX AVAILABLE - 

TWO SETS OF TIRES WINTER AND ALL SEASON ON WHEELS -

OUR CARS ARE SANITIZED PRIOR THE TEST DRIVE AND THE DELIVERY DAY -

WE FINANCE EVERYONE - WE ACCEPT CREDIT CARDS 

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY -

TO BOOK AN APPOINTMENT PLEASE LET US KNOW THE DAY, TIME, AND PHONE NUMBER -

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM - BY APPOINTMENT -

SATURDAY FROM 10AM-4PM - BY APPOINTMENT -

www.asprestigeautosales.com

PLEASE CALL: 519-267-8448 or simply check our website to book an appointment.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
HID Headlights
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Reading Lamps
Proximity Key
Push Button Start
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Warranty Available
Panoramic Roof
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Keyless Start
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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