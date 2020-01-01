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2011 Kia Rio

189,000 KM

Details Description Features

$3,790

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A & S Prestige Auto Sales

519-267-8448

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2011 Kia Rio

2011 Kia Rio

EX/1.6L/NO ACCIDENT/SAFETY+WARRANTY INCLUDED

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2011 Kia Rio

EX/1.6L/NO ACCIDENT/SAFETY+WARRANTY INCLUDED

Location

A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

519-267-8448

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$3,790

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189,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6305967

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 189,000 KM

Vehicle Description

SAFETY + 3 MONTHS EXTENDED WARRANTY INCLUDED WHICH COVERS UP TO $3,000 PER CLAIM -

OUR CARS ARE SANITIZED PRIOR THE TEST DRIVE AND THE DELIVERY DAY -

NO ACCIDENTS -

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ACCEPT CREDIT CARDS -

UNTIL FURTHER NOTICE, WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY, WE APPRECIATE YOUR HELP. PLEASE CONTACT US AT 519-267-8448 - 

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM - BY APPOINTMENT -

SATURDAY FROM 10AM-4PM - BY APPOINTMENT -

www.asprestigeautosales.carpages.ca

PLEASE CALL: 519-267-8448

 

 

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Front Disc/Rear Drum Brakes
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Emergency Trunk Release
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Winter Tires
Steel Wheels
Warranty Included
Engine Immobilizer
Wheel Covers
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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