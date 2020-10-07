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2011 Kia Rondo

178,000 KM

Details Description Features

$4,990

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A & S Prestige Auto Sales

519-267-8448

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2011 Kia Rondo

2011 Kia Rondo

EX/2.7L/NO ACCIDENTS/SAFETY+WARRANTY INCLUDED

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2011 Kia Rondo

EX/2.7L/NO ACCIDENTS/SAFETY+WARRANTY INCLUDED

Location

A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

519-267-8448

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$4,990

+ taxes & licensing

178,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6210783

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 178,000 KM

Vehicle Description

SAFETY + 3 MONTHS EXTENDED WARRANTY INCLUDED WHICH COVERS UP TO $3,000 PER CLAIM -

OUR CARS ARE SANITIZED PRIOR THE TEST DRIVE AND THE DELIVERY DAY -

NO ACCIDENTS -

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ACCEPT CREDIT CARDS -

UNTIL FURTHER NOTICE, WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY, WE APPRECIATE YOUR HELP. PLEASE CONTACT US AT 519-267-8448 - 

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM - BY APPOINMENT -

SATURDAY FROM 10AM-4PM - BY APPOINMENT -

www.asprestigeautosales.carpages.ca

PLEASE CALL: 519-267-84488448

 

 

 

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rollover protection bars
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Tow Hooks
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Included
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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