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2011 Subaru Forester

151,000 KM

Details Description Features

$10,990

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A & S Prestige Auto Sales

519-267-8448

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2011 Subaru Forester

2011 Subaru Forester

X Limited/2.5/AWD/NO ACCIDENTS/SAFETY INCLUDED

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2011 Subaru Forester

X Limited/2.5/AWD/NO ACCIDENTS/SAFETY INCLUDED

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A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

519-267-8448

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$10,990

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151,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8036152

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 151,000 KM

Vehicle Description

SAFETY INCLUDED - PROMO 2 SETS OF TIRES ON RIMS WINTER & ALL-SEASON - NO ACCIDENTS - 

OUR CARS ARE SANITIZED PRIOR TO THE TEST DRIVE AND THE DELIVERY DAY -

WE FINANCE EVERYONE - WE ACCEPT CREDIT CARDS 

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY -

TO BOOK AN APPOINTMENT PLEASE LET US KNOW THE DAY, TIME, AND PHONE NUMBER -

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM - BY APPOINTMENT -

SATURDAY FROM 10AM-4PM - BY APPOINTMENT -

www.asprestigeautosales.com

PLEASE CALL: 519-267-8448 or simply check our website to book an appointment.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Winter Tires
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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