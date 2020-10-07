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2012 Fiat 500

37,000 KM

Details Description Features

$6,990

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A & S Prestige Auto Sales

519-267-8448

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2012 Fiat 500

2012 Fiat 500

1.4L/LOW KMS/5 SPEED/NO ACCIDENT/SAFETY+WARRANTY

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2012 Fiat 500

1.4L/LOW KMS/5 SPEED/NO ACCIDENT/SAFETY+WARRANTY

Location

A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

519-267-8448

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$6,990

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37,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6174987

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 37,000 KM

Vehicle Description

SAFETY + 3 MONTHS EXTENDED WARRANTY INCLUDED WHICH COVERS UP TO $3,000 PER CLAIM -

OUR CARS ARE SANITIZED PRIOR THE TEST DRIVE AND THE DELIVERY DAY -

LOW KILOMETRES - NO ACCIDENTS -

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ACCEPT CREDIT CARDS -

UNTIL FURTHER NOTICE, WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY, WE APPRECIATE YOUR HELP. PLEASE CONTACT US AT 519-267-8448 - 

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM -

SATURDAY FROM 10AM-4PM -

www.asprestigeautosales.carpages.ca

PLEASE CALL: 519-267-8448

 

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Seat Memory
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Included
Tire Pressure Monitor
Engine Immobilizer
Wheel Covers
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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