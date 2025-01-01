Menu
<p>LX *** NO ACCIDENTS *** HEATED SEATS *** REAR CAMERA *** BLUETOOTH *** AWD *** CD PLAYER *** CRUISE CONTROL *** CLIMATE CONTROL *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br /><br /><br />HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br /><br /><br />ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2012 Honda CR-V

189,989 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2012 Honda CR-V

LX / NO ACCIDENTS / AWD / REAR CAM / HTD SEATS

13189088

2012 Honda CR-V

LX / NO ACCIDENTS / AWD / REAR CAM / HTD SEATS

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

$CALL

+ taxes & licensing

Used
189,989KM
Excellent Condition
VIN 2HKRM4H30CH104691

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 189,989 KM

Vehicle Description

LX *** NO ACCIDENTS *** HEATED SEATS *** REAR CAMERA *** BLUETOOTH *** AWD *** CD PLAYER *** CRUISE CONTROL *** CLIMATE CONTROL *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Rear Spoiler
Privacy Glass
Steel Wheels

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Power Outlet

Additional Features

Bluetooth Connection

Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
$CALL

+ taxes & licensing>

Car Match Canada

519-621-4333

2012 Honda CR-V