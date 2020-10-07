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2012 Mazda MAZDA2

71,000 KM

Details Description Features

$6,490

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A & S Prestige Auto Sales

519-267-8448

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2012 Mazda MAZDA2

2012 Mazda MAZDA2

GX/1.5L/NO ACCIDENT/SAFETY+WARRANTY INCLUDED

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2012 Mazda MAZDA2

GX/1.5L/NO ACCIDENT/SAFETY+WARRANTY INCLUDED

Location

A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

519-267-8448

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$6,490

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71,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6002829

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 71,000 KM

Vehicle Description

SAFETY + 3 MONTHS EXTENDED WARRANTY INCLUDED WHICH COVERS UP TO $3,000 PER CLAIM -

OUR CARS ARE SANITIZED PRIOR THE TEST DRIVE AND THE DELIVERY DAY -

NO ACCIDENTS -

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ACCEPT CREDIT CARDS -

UNTIL FURTHER NOTICE, WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY, WE APPRECIATE YOUR HELP. PLEASE CONTACT US AT 519-267-8448 - 

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM - BY APPOINMENT -

SATURDAY FROM 10AM-4PM - BY APPOINMENT -

www.asprestigeautosales.carpages.ca

PLEASE CALL: 519-267-84488448

 

 

 

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Alloy Wheels
Steel Wheels
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire
Warranty Included
Engine Immobilizer
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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