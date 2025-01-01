Menu
<p>YOU SAFETY YOU SAVE *** SEL *** LEATHER *** PANORAMIC SUNROOF *** AUTO *** AC *** POWER GROUP *** NO HIDDEN FEES *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****</p><p>WE DO NOT KNOW WHAT IT NEEDS FOR SAFETY </p><p>WE WILL NOT SAFETY THE VEHICLE <br /><br />HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br /><br /><br />ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2013 Ford Escape

189,500 KM

Details Description Features

$4,600

+ taxes & licensing
12936332

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

View Carfax Report

Sold As Is

This vehicle is being sold "as is", unfit, not e-tested and is not represented as being in a road worthy condition, mechanically sound or maintained at any guaranteed level of quality. The vehicle may not be fit for use as a means of transportation and may require substantial repairs at the purchaser's expense. It may not be possible to register the vehicle to be driven in its current condition.

Used
189,500KM
As Is Condition
VIN 1FMCU9H91DUD73521

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 189,500 KM

Vehicle Description

YOU SAFETY YOU SAVE *** SEL *** LEATHER *** PANORAMIC SUNROOF *** AUTO *** AC *** POWER GROUP *** NO HIDDEN FEES *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****

WE DO NOT KNOW WHAT IT NEEDS FOR SAFETY 

WE WILL NOT SAFETY THE VEHICLE 

HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Luggage Rack
Rear Spoiler
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

