Menu
Account
Sign In
Back

2013 Hyundai Elantra

104,000 KM

Details Description Features

$6,290

+ tax & licensing
Make it Yours
$6,290

+ taxes & licensing

A & S Prestige Auto Sales

519-267-8448

Contact Seller
2013 Hyundai Elantra

2013 Hyundai Elantra

GL/1.8L/6 SPEED/ONE OWNER/ SAFETY+WARRANTY INCL

Watch This Vehicle

2013 Hyundai Elantra

GL/1.8L/6 SPEED/ONE OWNER/ SAFETY+WARRANTY INCL

Location

A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

519-267-8448

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$6,290

+ taxes & licensing

104,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6306006

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 104,000 KM

Vehicle Description

SAFETY + 3 MONTHS EXTENDED WARRANTY INCLUDED WHICH COVERS UP TO $3,000 PER CLAIM -

OUR CARS ARE SANITIZED PRIOR THE TEST DRIVE AND THE DELIVERY DAY -

ONE OWNER - 

OMVIC/UCDA MEMBERSHIP BUY WITH CONFIDENCE -

WE ACCEPT CREDIT CARDS -

UNTIL FURTHER NOTICE, WE ARE OPERATING BY APPOINTMENT FOR SERIOUS INQUIRIES ONLY, WE APPRECIATE YOUR HELP. PLEASE CONTACT US AT 519-267-8448 - 

MONDAY TO FRIDAY FROM 10AM-6PM - BY APPOINTMENT -

SATURDAY FROM 10AM-4PM - BY APPOINTMENT -

www.asprestigeautosales.carpages.ca

PLEASE CALL: 519-267-8448

 

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Included
Steel Wheels
Engine Immobilizer
Wheel Covers
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From A & S Prestige Auto Sales

2010 Subaru Forester...
 166,000 KM
$7,490 + tax & lic
2013 Subaru Crosstre...
 141,000 KM
$12,290 + tax & lic
2008 Jeep Wrangler U...
 238,000 KM
$13,790 + tax & lic

Email A & S Prestige Auto Sales

A & S Prestige Auto Sales

A & S Prestige Auto Sales

512 Coronation Blvd., Cambridge, ON N1R 3E5

Call Dealer

519-267-XXXX

(click to show)

519-267-8448

Quick Links
Directions Website Inventory