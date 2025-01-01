Menu
<p>SLT *** NO ACCIDENTS *** 4WD *** LEATHER *** NAVIGATION *** LANE DEPARTURE WARNING *** CRUISE CONTROL *** DUAL CLIMATE CONTROL *** BLUETOOTH *** HEATED SEATS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br /><br /><br />HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br /><br /><br />ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2015 GMC Canyon

66,573 KM

13134709

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

Used
66,573KM
Excellent Condition
VIN 1GTG6CE30F1120983

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 66,573 KM

Vehicle Description

SLT *** NO ACCIDENTS *** 4WD *** LEATHER *** NAVIGATION *** LANE DEPARTURE WARNING *** CRUISE CONTROL *** DUAL CLIMATE CONTROL *** BLUETOOTH *** HEATED SEATS *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Tow Hooks

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Seating

Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Telematics
Navigation from Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

