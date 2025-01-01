Menu
LARIAT SPORT *** NO ACCIDENTS *** LEATHER *** PANORAMIC SUNROOF *** NAVIGATION *** REAR CAMERA *** BLUETOOTH *** HEATED AND COOLING SEATS *** 4X4 *** TOW PACKAGE *** POWER SEATS *** DUAL CLIMATE CONTROL *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

2016 Ford F-150

150,468 KM

2016 Ford F-150

LARIAT / NO ACCIDENTS / NAV / PANO ROOF / LEATHER

13130930

2016 Ford F-150

LARIAT / NO ACCIDENTS / NAV / PANO ROOF / LEATHER

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

$CALL

+ taxes & licensing

Used
150,468KM
Excellent Condition
VIN 1FTEW1EF7GFB86215

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 150,468 KM

Vehicle Description

LARIAT SPORT *** NO ACCIDENTS *** LEATHER *** PANORAMIC SUNROOF *** NAVIGATION *** REAR CAMERA *** BLUETOOTH *** HEATED AND COOLING SEATS *** 4X4 *** TOW PACKAGE *** POWER SEATS *** DUAL CLIMATE CONTROL *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Tow Hooks

Seating

Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Conventional Spare Tire

