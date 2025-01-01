Menu
<p>NO ACCIDENTS *** LEATHER *** SUNROOF *** NAVIGATION *** AWD *** BLINDSPOT DETECTION *** HEATED SEATS *** HARMAN KARDON PREMIUM AUDIO *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** DUAL CLIMATE CONTROL *** POWER SEATS *** LANE ASSIST *** LANE DEPARTURE WARNING *** CD PLAYER *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br /><br /><br />HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br /><br /><br />ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2016 Subaru Outback

66,747 KM

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

Used
66,747KM
Excellent Condition
VIN 4S4BSENC7G3264243

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gold
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Mileage 66,747 KM

Vehicle Description

NO ACCIDENTS *** LEATHER *** SUNROOF *** NAVIGATION *** AWD *** BLINDSPOT DETECTION *** HEATED SEATS *** HARMAN KARDON PREMIUM AUDIO *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** DUAL CLIMATE CONTROL *** POWER SEATS *** LANE ASSIST *** LANE DEPARTURE WARNING *** CD PLAYER *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Luggage Rack
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

