6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
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*** AUTO *** AC *** REVERSE CAMERA *** HEATED SEATS *** POWER GROUP *** KEYLESS ENTRY *** BLUETOOTH HANDS FREE *** ONLY 44571 KM *** *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****
HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM
ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO
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