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2017 Honda Civic

LX / *AUTO* / ONLY 44571 KM

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2017 Honda Civic

LX / *AUTO* / ONLY 44571 KM

Location

CarMatch Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

Contact Seller

$14,945

+ taxes & licensing

  • 44,571KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4589892
  • VIN: 2hgfc2f53hh031168
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
4

Certified

This vehicle is Safety Certified.

*** AUTO *** AC *** REVERSE CAMERA *** HEATED SEATS *** POWER GROUP *** KEYLESS ENTRY *** BLUETOOTH HANDS FREE *** ONLY 44571 KM *** *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****



HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM



ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO


Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Daytime Running Lights
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Telematics
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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