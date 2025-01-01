Menu
Account
Sign In
<p>*** GT *** NAVIGATION *** SUNROOF *** LEATHER *** POWER SEATS *** PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM *** CD PLAYER *** HEATED STEERING WHEEL *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** MULTIPLE DRIVE MODES *** LANE DEPARTURE WARNING *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br /><br /><br />HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br /><br /><br />ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2017 Mazda MAZDA6

17,793 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2017 Mazda MAZDA6

GT / NAV / ROOF / LEATHER / BOSE SOUND / HTD SEATS

Watch This Vehicle
12838510

2017 Mazda MAZDA6

GT / NAV / ROOF / LEATHER / BOSE SOUND / HTD SEATS

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

  1. 1754599450541
  2. 1754599451011
  3. 1754599451476
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
17,793KM
Excellent Condition
VIN JM1GL1W57H1153446

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 17,793 KM

Vehicle Description

*** GT *** NAVIGATION *** SUNROOF *** LEATHER *** POWER SEATS *** PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM *** CD PLAYER *** HEATED STEERING WHEEL *** ADAPTIVE CRUISE CONTROL *** MULTIPLE DRIVE MODES *** LANE DEPARTURE WARNING *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Heads-Up Display
Integrated Turn Signal Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Car Match Canada

Used 2022 Nissan Qashqai SV / NO ACCIDENTS / ROOF / HTD SEATS / AWD for sale in Cambridge, ON
2022 Nissan Qashqai SV / NO ACCIDENTS / ROOF / HTD SEATS / AWD 44,885 KM $CALL + tax & lic
Used 2020 Nissan Rogue SV / NO ACCIDENTS / PANO ROOF / HTD SEATS / AWD for sale in Cambridge, ON
2020 Nissan Rogue SV / NO ACCIDENTS / PANO ROOF / HTD SEATS / AWD 38,690 KM $CALL + tax & lic
Used 2018 Mazda CX-5 GT / LEATHER / ROOF / NAV / BOSE SOUND / AWD for sale in Cambridge, ON
2018 Mazda CX-5 GT / LEATHER / ROOF / NAV / BOSE SOUND / AWD 54,101 KM $23,995 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Exchange Policy

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Car Match Canada

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

519-621-XXXX

(click to show)

519-621-4333

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

Car Match Canada

519-621-4333

2017 Mazda MAZDA6