<p>GS *** NO ACCIDENTS *** NAVIGATION *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** POWER DRIVER SEAT *** REAR CAMERA *** CRUISE CONTROL *** DUAL CLIMATE CONTROL *** BLUETOOTH *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br /><br /><br />HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br /><br /><br />ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2017 Mazda MAZDA6

118,383 KM

$15,995

+ taxes & licensing
GS / NO ACCIDENTS / NAV / HTD STEERING / REAR CAM

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

Used
118,383KM
Excellent Condition
VIN JM1GL1V52H1134210

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 118,383 KM

Vehicle Description

GS *** NO ACCIDENTS *** NAVIGATION *** HEATED STEERING WHEEL *** HEATED SEATS *** POWER DRIVER SEAT *** REAR CAMERA *** CRUISE CONTROL *** DUAL CLIMATE CONTROL *** BLUETOOTH *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
