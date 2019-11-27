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2017 RAM 1500

Outdoorsman / HEMI / NO ACCIDENTS

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2017 RAM 1500

Outdoorsman / HEMI / NO ACCIDENTS

Location

CarMatch Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

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$26,945

+ taxes & licensing

  • 46,591KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4375122
  • VIN: 1C6RR7GT7HS648593
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

*** NO ACCIDENTS *** HEMI V8 *** 4X4 *** OUTDOORSMAN EDITION *** 8" SCREEN *** BACK UP CAMERA *** HEATED SEATS *** ALLOY WHEELS *** POWER GROUP *** ONLY 46591 KM *** VEHICLE COME CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE **** HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Daytime Running Lights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Tow Hooks
  • Automatic Headlights
  • Tow Hitch
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Passenger Vanity Mirror
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Windows
  • Privacy Glass
Seating
  • Cloth Seats
  • Rear Bench Seat
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
  • Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
  • Conventional Spare Tire
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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