6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
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*** NO ACCIDENTS *** HEMI V8 *** 4X4 *** OUTDOORSMAN EDITION *** 8" SCREEN *** BACK UP CAMERA *** HEATED SEATS *** ALLOY WHEELS *** POWER GROUP *** ONLY 46591 KM *** VEHICLE COME CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE **** HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO
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